Obiectul din casă care ține mucegaiul și condensul departe 

11 feb. 2026, 13:24, Social
Se pare că există o metodă ecologică, dar foarte eficientă, de a ține mucegaiul și condensul departe de casa ta, pentru a nu mai apela la produse de curățenie ca să scapi de ele.  

Februarie poate fi o lună marcată de ploi și zăpadă, iar acest lucru poate face și vremea din casă una umedă. Mucegaiul poate fi o problemă mare în perioada aceasta a anului, pentru că vremea rece ne poate face să ținem ferestrele închise, iar asta poate duce la acumulare de umiditate la interior. 

Obiectul din casă care ține departe mucegaiul și condensul 

Umiditatea apare în urma unor activități zilnice precum dușul, gătitul sau uscarea rufelor la interior. Unul dintre semnele principale este apariția mucegaiului dacă pe ferestrele tale se scurg picuri de apă care poartă denumirea de condens. Acesta poate ajunge pe pervaz și permite sporilor să se înmulțească în tapet, lemn sau mobilierul din apropiere.  

Experții de la Plants For All Seasons, citați de Express.co, au împărtășit metoda naturală, dar eficientă de a ține la distanță mucegaiul și condensul, asta pentru că anumite plante din apartament sunt cunoscute pentru absorbția umidității. 

Ei au spus: „Mucegaiul și condensul pot fi o problemă frecventă în locuințe, în special în zonele cu umiditate ridicată. Anumite plante de apartament pot ajuta la eliminarea excesului de umiditate din aer și la reducerea creșterii mucegaiului.” 

Plantele care pot reduce apariția mucegaiului și a condensului 

Aceste plante pot absorbi umezeala din aer prin frunze și pot ajuta la scăderea umidității din interior, reducând astfel probabilitatea apariției mucegaiului sau a condensului. 

Pothos aurii sunt cunoscuți pentru frunzele lor în formă de inimă, care au adesea modele unice verzi și galbene. Necesită foarte puțină întreținere, deoarece chiar dacă uitați să le udați timp de o săptămână sau două, tind să se redreseze fără prea multe probleme.   

Crinii păcii sunt o plantă fantastică pentru a ține departe mucegaiul, fiind în același timp absolut frumoși, cu frunze mari și luxuriante și flori albe înalte.   

Ferigile Boston sunt cunoscute pentru frunzele lor aproape ca niște pene, care arată foarte vibrant și stufoase. Nu iubesc nici umiditatea, dar sunt cunoscute și pentru faptul că ajută la ținerea prafului departe de aer. 

Plantele păianjen au frunze lungi care cresc spre exterior și au modele albe cu dungi pe ele. Sunt plante cu creștere destul de lentă și tind să fie destul de iertătoare dacă uiți ocazional să le uzi. 

