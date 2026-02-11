Vremea se menține rece, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis avertizări și coduri care să vizeze o accentuare a fenomenelor meteo negative.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 11 februarie 2026.
„Vremea se va încălzi astăzi, iar valorile termice se vor situa peste cele specifice datei.
Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 13 grade. În Capitală, astăzi, valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 5 – 6 grade”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.
La ora 10:00, cea mai scăzută temperatură din România, potrivit informațiilor furnizate de ANM, se înregistra la Miercurea Ciuc – minus 5 grade Celsius.
Tot la ora 10:00, potrivit informațiilor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, nu se înregistrau precipitații în nicio zonă a României.
Săptămâna aceasta, până pe 16 februarie 2026, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Din punct de vedere pluviometric, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în sudul și estul țării, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale.
