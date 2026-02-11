Prima pagină » Știri » Se încălzește vremea sau revine gerul? ANM transmite, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră

Se încălzește vremea sau revine gerul? ANM transmite, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră

Cristian Lisandru
11 feb. 2026, 11:03, Știri


Vremea se menține rece, dar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au mai emis avertizări și coduri care să vizeze o accentuare a fenomenelor meteo negative. 

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis cum va fi vremea astăzi, 11 februarie 2026.

Vremea se va încălzi astăzi, iar valorile termice se vor situa peste cele specifice datei.

  • Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări și temporar precipitații, predominant sub formă de ploaie, local în Maramureș, pe arii restrânse în Crișana, iar în celelalte regiuni doar izolat vor fi burnițe sau fulguieli.
  • La munte vor fi precipitații în mixte.
  • Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, în Banat, Moldova și Dobrogea, cu viteze de 40-60km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 13 grade. În Capitală, astăzi, valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 5 – 6 grade”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din România, la ora 10:00

La ora 10:00, cea mai scăzută temperatură din România, potrivit informațiilor furnizate de ANM, se înregistra la Miercurea Ciuc – minus 5 grade Celsius.

  • La București, la aceeași oră, erau 0 grade Celsius, în timp ce pe litoral se înregistrau 3 grade la Sulina și 5 grade la Constanța.

Temperaturi în România – ora 10:00 | Sursa – ANM

Tot la ora 10:00, potrivit informațiilor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie, nu se înregistrau precipitații în nicio zonă a României.

Săptămâna aceasta, până pe 16 februarie 2026, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Din punct de vedere pluviometric, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în sudul și estul țării, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale.

