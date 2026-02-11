Cum a ajuns un ieșean să plătească 162 lei pentru o singură sticlă de apă la 0.5 litri, în LIDL. Clientul a încărcat o imagine cu bonul fiscal pe un grup de Facebook aferent comunității din Iași. Postarea a stârnit reacții din partea altor utilizatori.

Un utilizator a încărcat pe grupul de Facebook „Ești din Iași dacă…” imagini cu bonul fiscal de la unul dintre magazinele LIDL. El a mărturisit că, probabil dintr-o eroare, casiera a marcat o sticlă de apă de 1,89 lei ca fiind 86 de bucăți. În acest sens, calculând cu tot cu garanția de 0,5 lei per sticlă, i-au fost adăugați 205 lei la plata finală. Și-a dat seama abia acasă. S-a întors, a expus problema, iar situația s-a rezolvat.

Eroare la casa de marcat

„Atenție la verificarea bonului – Lidl Visoianu (Iași). Azi, la Lidl Visoianu, casiera mi-a bătut o apă de 1,89 lei ca fiind 86 de bucăți. Cu tot cu garanția, asta a însemnat 205 lei în plus pe bon. Am observat abia acasă.

Din fericire m-am întors și s-a rezolvat, dar dacă nu verificam, banii rămâneau plătiți. Nu acuz pe nimeni, greșelile se întâmplă, iar vina mea e că nu am verificat pe loc, însă verificați bonul, mai ales când faceți cumpărături mai mari sau sunteți cu copii după voi”, a spus clientul.

Incidentul relatat în grupul de Facebook a strâns sute de comentarii.

„Nu doar la Lidl trebuie verificat bonul. În orice unitate comercială aveți obligația de a verifica bonul și de al păstra până la ieșirea din unitate. Iar ca să nu mai fie probleme că „vă fură” angajații, mergeți la casele la care plătiți singuri”;

„Eu când fac cumpărături calculez aproximativ cât o să fie și nu am surprize de genul”;

„Și nu bătea deloc la ochi că ai dat 160 lei în plus? Unii vă meritați soarta, că habar nu aveți pe ce lume trăiți”;

„Totuși au fost 200 lei în plus… nu vi s-a părut „ciudat” atunci la casă?”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook