Cum a ajuns un ieșean să plătească 162 lei pentru o singură sticlă de apă la 0.5 litri, în LIDL. Clientul a încărcat o imagine cu bonul fiscal pe un grup de Facebook aferent comunității din Iași. Postarea a stârnit reacții din partea altor utilizatori.
Un utilizator a încărcat pe grupul de Facebook „Ești din Iași dacă…” imagini cu bonul fiscal de la unul dintre magazinele LIDL. El a mărturisit că, probabil dintr-o eroare, casiera a marcat o sticlă de apă de 1,89 lei ca fiind 86 de bucăți. În acest sens, calculând cu tot cu garanția de 0,5 lei per sticlă, i-au fost adăugați 205 lei la plata finală. Și-a dat seama abia acasă. S-a întors, a expus problema, iar situația s-a rezolvat.
„Atenție la verificarea bonului – Lidl Visoianu (Iași). Azi, la Lidl Visoianu, casiera mi-a bătut o apă de 1,89 lei ca fiind 86 de bucăți. Cu tot cu garanția, asta a însemnat 205 lei în plus pe bon. Am observat abia acasă.
Din fericire m-am întors și s-a rezolvat, dar dacă nu verificam, banii rămâneau plătiți. Nu acuz pe nimeni, greșelile se întâmplă, iar vina mea e că nu am verificat pe loc, însă verificați bonul, mai ales când faceți cumpărături mai mari sau sunteți cu copii după voi”, a spus clientul.
Incidentul relatat în grupul de Facebook a strâns sute de comentarii.
Sursă foto: Facebook