Județul cu rata de deces cea mai mare din România. De două ori mai multe înmormântări decât botezuri

Într-o comunitate românească s-au înregistrat de două ori mai multe înmormântări decât botezuri, în anul 2025. Potrivit unui raport, au fost înregistrate peste 3.800 de înmormântări. Vezi datele mai jos, în articol.

Episcopia Hușilor a întocmit un raport în care arată date relevante la nivelul județului Vaslui legate de înmormântări, cununii, botezuri, activități pentru tineri și copii, precum și informații referitoare la slujbe și la sursa principală de venituri.

3.808 înmormântări vs. 1.847 de botezuri

Datele arată faptul că în județul Vaslui, în anul 2025, s-au înregistrat de 2 ori mai multe înmormântări decât botezuri. Au fost 3.808 înmormântări, 966 de cununii, precum și 1.847 de botezuri, arată Vremea Nouă.

De altfel, sursa constantă de venituri a fost generată, în primul rând, de vânzarea de lumânări. De altfel, pe listă se află și alți doi factori la fel de importanți, și anume, distribuirea calendarului bisericesc, precum și vânzarea vinului cultic.

Datele din raportul întocmit de Episcopia Hușilor mai arată că există mai multe surse de bani. S-au obținut venituri pentru activități culturale, social-filantropice, precum și pentru cele misionare și educaționale. Totodată, au fost efectuate șantiere de construire pentru 35 de biserici. Alte zeci de biserici au necesitat reparații și consolidări.

