Ce contravenție și ce consecințe pot avea dacă te urci la volan cu o alcoolemie de sub 0,40 mg/l în 2026 

În România, pragul de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat poate fi un reper pe care mulți șoferi îl cunosc, însă nu îl înțeleg. Sub pragul acesta, fapta este tratată contravențional, nu penal, dar asta înseamnă că „scapi ușor”. Practic, te poți trezi cu o amendă consistentă și cu suspendarea permisului de conducere, dar și costuri în plus și timp pierdut, chiar dacă nu se ajunge la dosar penal.

Ce poți păți dacă vei conduce cu o alcoolemie de sub 0,40 mg/l

În anul 2026, discuția rămâne relevantă pentru simplul fapt că șoferii se bazează pe mituri de tipul mâncării, cafelei sau timpului scurt de așteptare. Alcoolul are o dinamică proprie în organism, iar rezultatul poate să varieze în funcție de momentul consumului, de metabolism și de condițiile în care ești testat. Dincolo de biologie, partea care contează cel mai mult este procedura asupra permisului, relatează Playtech.

Sancțiunile pe care le poți primi pentru o alcoolemie de sun 0,40 mg/l

Potrivit Poliției, valorile între 0,01 mg/l și o,40 mg/l alcool pur în aerul expirat se încadrează ca abatere contravențională, cu amendă și măsuri administrative. În informarea publică, este menționată frecvent suspendarea permisului pentru 90 de zile în cazul contravenției, plus amendă în funcție de clasa de sancțiuni aplicată.

Pe lângă sancțiune, există și efectul colateral: dacă depinzi de mașină pentru muncă sau familie, 90 de zile pot fi mai costisitoare decât amenda. În plus, într-o perioadă cu multe controale, riscul de a fi oprit crește, iar „am băut doar puțin” devine o loterie. O greșeală tipică este să consideri că, dacă ești sub pragul penal, ai o marjă de siguranță. Nu ai. Practic, orice valoare detectabilă te poate pune în zona de sancțiuni.

Recomandările autorului: