Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept

07 dec. 2025, 14:06, Social
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Pensia de urmaș reprezintă unul dintre cele mai importante mecanisme de protecție socială din România, oferit de stat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Acest drept are rolul de a asigura continuitatea sprijinului financiar pentru copiii sau soțul supraviețuitor după decesul persoanei care a contribuit la sistemul public de pensii, comprimă BZI.

Potrivit legislației în vigoare, pensia de urmaș poate ajunge între 50% și 100% din pensia susținătorului decedat, procentul depinzând de numărul persoanelor îndreptățite. Astfel, un singur urmaș primește 50% din pensia defunctului, doi urmași primesc 75%, iar trei sau mai mulți urmași beneficiază de 100%. În cazul orfanilor de ambii părinți, pensiile se cumulează din drepturile ambilor susținători.

Cine poate beneficia de pensia de urmaș

Copiii defunctului pot primi acest drept: până la 16 ani; până la 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ recunoscut de stat; sau pe întreaga durată a invalidității, dacă aceasta s-a instalat în timp ce se aflau în una dintre situațiile menționate.

Soțul sau soția supraviețuitoare are, de asemenea, dreptul la pensie de urmaș, în funcție de circumstanțe: pe viață, dacă căsătoria a durat cel puțin 15 ani și persoana a atins vârsta standard de pensionare; proporțional, dacă durata căsniciei a fost între 10 și 15 ani, cu o reducere de 0,5% pentru fiecare lună lipsă; pe durata invalidității în grad I sau II, dacă nu a atins vârsta de pensionare; sau dacă nu realizează venituri din muncă sau alte surse asimilate.

În cazuri speciale, precum decesul survenit din accident de muncă sau boală profesională, pensia se acordă indiferent de durata căsniciei sau de veniturile soțului supraviețuitor. Totodată, acesta poate primi pensia timp de șase luni după deces, chiar dacă nu îndeplinește celelalte condiții, sau până la vârsta de șapte ani a celui mai mic copil, dacă îl are în grijă.

Cum se depune cererea și cum se calculează pensia

Cererea pentru pensia de urmaș se depune la casa teritorială de pensii, personal sau prin mandatar cu procură specială. Pentru cetățenii români stabiliți în alte state cu care România are acorduri bilaterale, cererea se depune la instituția de asigurări sociale din statul de domiciliu, care o transmite către CNPP.

Calculul pensiei se bazează pe punctele realizate de defunct, raportate la pensia sa aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, fie că este vorba despre pensia pentru limită de vârstă sau pensia de invaliditate gradul I. Plata începe în luna următoare depunerii cererii, iar urmașii pot alege între pensia proprie și pensia de urmaș, optând pentru varianta mai avantajoasă.

Valoarea minimă a pensiei de urmaș

Legea prevede și o valoare minimă garantată pentru pensia de urmaș, care protejează persoanele provenind din familii cu venituri mici sau contribuții reduse la sistemul public de pensii. Această sumă minimă se raportează periodic la pensia minimă garantată și asigură un venit de subzistență, mai ales pentru copii sau persoane cu dizabilități care nu se pot întreține singure.

Astfel, pensia de urmaș reprezintă un sprijin financiar esențial pentru copiii și soțul supraviețuitor, garantând continuitatea unui venit minim în urma pierderii unei persoane dragi și ajutând la acoperirea nevoilor materiale ale vieții cotidiene.

