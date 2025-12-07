Pensia de urmaș, în România. Când se acordă suma maximă și cine poate beneficia de acest drept

Cum se depune cererea și cum se calculează pensia

Cererea pentru pensia de urmaș se depune la casa teritorială de pensii, personal sau prin mandatar cu procură specială. Pentru cetățenii români stabiliți în alte state cu care România are acorduri bilaterale, cererea se depune la instituția de asigurări sociale din statul de domiciliu, care o transmite către CNPP.

Calculul pensiei se bazează pe punctele realizate de defunct, raportate la pensia sa aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, fie că este vorba despre pensia pentru limită de vârstă sau pensia de invaliditate gradul I. Plata începe în luna următoare depunerii cererii, iar urmașii pot alege între pensia proprie și pensia de urmaș, optând pentru varianta mai avantajoasă.

Valoarea minimă a pensiei de urmaș

Legea prevede și o valoare minimă garantată pentru pensia de urmaș, care protejează persoanele provenind din familii cu venituri mici sau contribuții reduse la sistemul public de pensii. Această sumă minimă se raportează periodic la pensia minimă garantată și asigură un venit de subzistență, mai ales pentru copii sau persoane cu dizabilități care nu se pot întreține singure.

Astfel, pensia de urmaș reprezintă un sprijin financiar esențial pentru copiii și soțul supraviețuitor, garantând continuitatea unui venit minim în urma pierderii unei persoane dragi și ajutând la acoperirea nevoilor materiale ale vieții cotidiene.

