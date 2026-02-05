Prima pagină » Actualitate » Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”

05 feb. 2026, 12:59, Actualitate
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
Ministrul Muncii, Florin Manole

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a făcut un anunț important pentru pensionarii cu venituri mici, care urmează să primească un ajutor financiar din partea statului, sub forma unui „pachet de solidaritate”.

„Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a anunțat ministrul Muncii, pe Facebook, oferind și detalii despre sumele oferite și categoriile vizate de această măsură.

Astfel, peste 2,8 milioane de pensionari ar urma să primească un sprijin financiar, în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie ale acestui an.

Vârstnicii cu pensii mai mici de 1.500 de lei vor primi un ajutor de 1.000 de lei, iar cei cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor primi un ajutor de 800 de lei.

Pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de un sprijin de 600 de lei.

FOTO – Facebook.com/P.F.Manole

