Încă un dezvoltator imobiliar din București este acuzat că dă țepe clienților. „Au vândut apartamente de două ori. În blocul Oxy 1 nu există electricitate, iar de administrator nu mai dăm”. La mijloc sunt afaceri de zeci de milioane de euro

Societatea Top & Construct Dezvoltare SRL, care are o cifră de afaceri de peste 13 milioane de euro, este acuzată că și-ar fi păcălit clienții, cărora nu le mai predă apartamentele de pe Șoseaua București – Măgurele, din Sectorul 5. Mai mult, dezvoltatorul blocurilor Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2 este acuzat că ar fi vândut locuințe de două ori – o schemă consacrată deja de alți dezvoltatori mai mari. Clienții Oxy se plâng că nu mai dau de administratori, iar la unul dintre blocuri nu ar exista nici măcar electricitate.

„În urmă cu trei ani am achiziționat un studio în Oxy Residence 2, cu plata integrală. Apartamentul trebuia predat, conform contractului, în septembrie 2023, cu prelungire maximă în decembrie 2023. În 2024 am primit promisiuni că se va finaliza, că au fost ceva inundații care au prelungit lucrările, iar în 2025 am făcut în act adițional de prelungire.

Ultima discuție cu reprezentatul firmei Top & Construct Dezvoltare SRL am avut-o în decembrie, acesta menționând că se va preda apartamentul în martie cel târziu”, se plânge Elisa D, una dintre clientele dezvoltatorului imobiliar.

Femeia care susține că ar fi păgubită spune că a aflat de la ceilalți clienți că unele apartamente ar fi fost vândute de două ori.

„Moraru Marius-Teodor este de negăsit”

„Acum două săptămâni când am încercat să îl contactez, nu a mai fost de găsit. Moraru Marius-Teodor este de negăsit. Administratorul firmei, Mariana Lungu, mi-a fost indicată ca persoană de contact, după ce am fost la biroul notarial unde am făcut actele.

Toată situația este alarmantă, câțiva cumpărători am început să ne căutăm Facebook, Tik-Tok și am reușit să facem un grup de whatsapp. Așa am identificat că unele apartamente au fost vândute dublu”, explică victima celor de la Oxy Residence, care mai susține că în primul proiect dezvoltat de Top & Construct nu ar exista electricitate, pentru că nu s-ar fi plătit facturile.

„Pe același imobil pe care eu l-am achitat integral și mobilat în prealabil, mai este cineva în cartea funciară”

„Situația este gravă, doamna Lungu ne cere acum să prelungim actele până în luna martie, însă foarte posibil se va cere insolvența firmei!”, mai explică Elisa D.

„Am achitat integral apartamentul în luna a 10-a, în 2024, în urma promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare semnată bineînțeles și parafată la notar suma de 60.000 de euro integral, un avans de 1000 de euro cash și restul prin transfer bancar. De atunci ne tot amână cu termene. Eu mi-am mobilat absolut tot apartamentul. Mai aveam doar perdele, draperii de mobilat. Am scos un extras de carte funciară și să aflu că, pe același imobil pe care eu l-am achitat integral și mobilat în prealabil, mai este cineva în cartea funciară”, a povestit un alt client, la Observator.

În anul 2024, Top & Construct a raportat o cifră de afaceri spectaculoasă, de peste 67 de milioane de lei și un profit peste un milion de lei.

Administratorul refuză explicațiile

Contactată de către cei de la Observator, Mariana Lungu, administratorul Oxy, a refuzat să ofere explicații.

„Nu fac justiţie la Observator, la revedere!”, a declarat Mariana Lungu, administrator Oxy Residence.

Dezvoltatorul învinuit de toţi clienţii cu care am stat de vorbă nu este la primul conflict cu legea. În trecut, numele său a apărut într-un dosar în care ar fi încasat ilegal bani de la stat pentru deduceri de TVA.

Pe site-ul oficial al dezvoltatorului sunt scrise cuvinte foarte frumoase și pompoase despre blocurile construite pe Șoseaua București – Măgurele, „la doar 20 de minute de Unirii”.

Cum se laudă dezvoltatorul pe site: „Noul proiect vine cu un concept urbanistic modern…”

„După finalizarea și vânzarea cu succes a proiectului Oxy Residence 1, situat în București, pe Șos. București – Măgurele nr. 47N, Sector 5, povestea continuă cu proiectul Oxy Residence 2, amplasat pe o suprafață de 5386 m.p. de teren, pe Șos. București – Măgurele nr.82W, București, Sector 5, la doar 20 minute de Piața Unirii.

Noul proiect vine cu un concept urbanistic modern, cu o funcționalitate excelentă a apartamentelor care compun noul ansamblul de locuințe, oferind viitorilor proprietari posibilitatea de a locui într-o comunitate integrată în cadrul căreia să poată beneficia de un nivel de trăi confortabil, într-o atmosferă de calitate”, se laudă dezvoltatorul acuzat că dă țepe clienților.

În medie, un apartament în blocurile Oxy ar costa 50-60 de mii de euro.

