Un adolescent de 16 ani a înjunghiat un polițist, în Baia Mare. Atacatorul a fost capturat trei ore mai târziu

Ruxandra Radulescu
05 feb. 2026, 10:08, Social
Un polițist de la Ordine Publică a fost înjunghiat la Baia Mare de un adolescent în vârstă de 16 ani. Incidentul grav a avut loc miercuri 4 februarie, când agentul de la Biroul de la Ordine Publică a fost atacat pe la spate de persoane necunoscute. Acesta a fost lovit cu un cuțit de două ori, în zona spatelui.

Polițistul era în timpul liber și a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Județean Baia Mare. Potrivit unor surse medicale, starea de sănătate a agentului de poliție este bună.

Echipaje ale poliției și mascații SAS au verificat zona în care a avut loc atacul și l-au depistat pe atacator în doar trei ore.

Sindicaliștii din Poliție, revoltați de incident: „Este inadmisibil”

„Astăzi, 4 februarie (n.r. ieri), în jurul orei 18.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați să intervină pe strada Luminișului din municipiu întrucât o persoană ar fi fost rănită ca urmare a unei infracțiuni comise cu violență.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 42 de ani, ar fi fost agresat fizic.

În cadrul cercetărilor efectuate până în prezent a reieșit că bănuit de comiterea faptei ar fi un tânăr de 16 ani.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

S-a constituit echipă complexă de cercetare care, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, au spus reprezentanții IPJ.

Și sindicaliștii s-au revoltat după atacul asupra agentului de la Ordine Publică
”În această seară, pe strada Luminișului din Baia Mare, un coleg de al nostru, polițist la Biroul de Ordine Publică al Poliției Municipiului Baia Mare, care se afla în timpul liber, a fost atacat pe la spate de persoane necunoscute, fiind lovit de două ori cu un cuțit.

Doar o minune a făcut ca vătămările să nu fie fatale.

A fost transportat de urgență la secția UPU a Spitalului Județean Baia Mare, iar din fericire, starea sa de sănătate este bună.

Asemenea fapte arată nepăsarea manifestată toate guvernele succedate la conducerea țării, privind creșterea gradului de protecție juridică a polițiștilor.

Să fii polițist nu înseamnă ca ai vreo protecție specială. Dimpotrivă, înseamnă că cei față de care aplici legea te vor ține minte și te vor ataca în oricare moment în care vor avea ocazia. Să fii polițist înseamnă să te uiți peste umăr de fiecare dată când ești in civil, în timpul tău liber, pe stradă. Și asta pentru că riscul de a fi polițist te urmărește tot timpul, toată viața.

Am expus mereu că prin prisma serviciului suntem expuși unor riscuri incomensurabile, însă preocuparea politicienilor nu se canalizează pe creșterea gradului de protecție și pe recompensarea sacrificiilor, ci pe eliminarea și acelor câteva compensații, insuficiente de altfel, care erau asociate meseriei de polițist.

Este inadmisibil ca asemenea fapte să aibă loc într o societate europeană. Nicio altă țară membră a Uniunii Europene nu își tratează cu atâta dispreț forțele de ordine.

Noi, polițiștii, suntem dedicați comunităților pe care le servim

Nu activăm pe „persoană fizică”, ci în interesul statului, pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică, pentru respectarea legilor și a normelor de conviețuire socială.

Dar pe noi, cine ne protejează?!” au transmis reprezentanții Sindicatului Europol din Maramureș.

ULTIMA ORĂ Sindicaliştii de la guvern îl avertizează pe Ilie Bolojan că reforma lui e pe contrasens cu Constituţia: „Nu vom sta cu mâinile în sân”
10:33
Sindicaliştii de la guvern îl avertizează pe Ilie Bolojan că reforma lui e pe contrasens cu Constituţia: „Nu vom sta cu mâinile în sân”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În America n-a existat niciodată dictatură și tiranie. Din Europa «sofisticată» au apărut aproape toate ideologiile totalitare”
10:30
Dan Dungaciu: „În America n-a existat niciodată dictatură și tiranie. Din Europa «sofisticată» au apărut aproape toate ideologiile totalitare”
FLASH NEWS Trump are un mesaj dur pentru liderul suprem al Iranului: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat”. „Vreau pace în Orientul Mijlociu”
10:24
Trump are un mesaj dur pentru liderul suprem al Iranului: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat”. „Vreau pace în Orientul Mijlociu”
EXTERNE Rusia amenință direct NATO: „Orice soldat străin ajuns în Ucraina va deveni țintă militară, după un eventual acord de pace”
10:19
Rusia amenință direct NATO: „Orice soldat străin ajuns în Ucraina va deveni țintă militară, după un eventual acord de pace”
SPORT Ziua lui Gică Hagi. A împlinit 61 de ani. Curg mesajele de FELICITARE pentru „Rege”
10:09
Ziua lui Gică Hagi. A împlinit 61 de ani. Curg mesajele de FELICITARE pentru „Rege”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Să-l pui pe președintele României să spună că se bazează pe rapoarte NATO este o situație penibilă”
10:00
Dan Dungaciu: „Să-l pui pe președintele României să spună că se bazează pe rapoarte NATO este o situație penibilă”

