DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro

DNA l-a ridicat, marți, pe Cristian Rădulescu, un apropiat al controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii suspectează o mită de 500.000 de euro, relatează Mediafax.

Procurorii DNA au făcut, marți, percheziții la Cristian Rădulescu, directorul general al Grampet Group, compania omului de afaceri Gruia Stoica.

Potrivit unor surse judiciare, Cristian Rădulescu este suspectat de procurori că în perioada iunie 2025 – ianuarie 2026, în mod repetat, în numele său și al conducerii Grampet, i-ar fi promis practicianului în insolvență Dan Urse foloase necuvenite de 500.000 de euro și suplimentarea onorariului în cazul insolvenței Spet Shopping SA, în legătură cu exercitarea îndatoririlor ce îi revin în calitate de administrator coordonator al ISPE SA.

De ce este suspectat apropiatul lui Gruia Stoica

Dan Urse este practician în insolvență și, potrivit datelor publice, activează la Dinu, Urse și Asociații.

În fapt, ar fi fost vorba de urgentarea obținerii de către Grampet a unui imobil din Bulevardul Lacul Tei prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau lui Dan Urse în calitate de administrator în ceea ce privește întocmirea planului de restructurare a SC ISPE SA.

Procurorii DNA îl suspectează în acest caz pe apropiatul lui Gruia Stoica, Cristian Rădulescu, de comiterea infracțiunii de dare de mită. DNA ar avea și interceptări în acest caz, potrivit surselor citate.