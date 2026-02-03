Prima pagină » Actualitate » Lovitură pentru pensionari. Gratuitatea pe care Primăria Capitalei vrea să o taie

03 feb. 2026, 13:21
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, ar intenționa să taie gratuitatea acordată pensionarilor pentru transportul public de suprafață. Este vorba de pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei. Potrivit surselor Gândul, proiectul este unul mai vechi, de pe vremea lui Nicușor Dan, dar nu a fost pus „în practică” pentru că nu este deloc popular, mai ales că în ultima perioadă au avut loc mai multe scrutine de alegeri.

Pe ordinea de zi a ultimei ședințe a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) ar fi trebuit să se afle un proiect care vizează eliminarea gratuității STB acordate pensionarilor cu pensii mai mari de 3.000 de lei, scrie Adevărul.

În prezent, de această facilitate beneficiază toți pensionarii din București, indiferent de nivelul veniturilor, cu condiția să fi împlinit vârsta legală de pensionare – 63 de ani (femei) și 65 ani (bărbați).

Biletele STB ar putea fi scumpite

De asemenea, Primăria Capitalei vrea să scumpească prețul călătoriei cu transportul STB, de la 3 la 5 lei.

Un proiect în acest sens a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței CGMB, însă nu a primit votul consilierilor generali.

Iată tarifele cerute de primarul Ciprian Ciucu

Sunt prevăzute următoarele tarife:

  • 2 călătorii – 10 lei;
  • 10 călătorii – 40 de lei;
  • abonament pe 24 ore – 14 lei;
  • abonament pe 72 ore – 30 de lei;
  • abonament pe 7 zile – 45 de lei;
  • abonament pe 1 lună – 100 de lei;
  • abonament redus cu  50% pe 1 lună – 50 de lei;
  • abonament pe  6 luni – 500 de lei;
  • abonament pe 12 luni – 900 de lei;
  • suprataxa – 200 de lei.

