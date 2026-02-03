Prima pagină » Social » Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale vor fi plătite mai devreme în februarie

Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale vor fi plătite mai devreme în februarie

03 feb. 2026, 15:03, Social
Foto Ilustrativ

Alocațiile pentru copii și indemnizațiile sociale vor fi plătite mai devreme luna aceasta. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială anunță că viramentele în conturile bancare vor fi făcute vineri, 6 februarie. Vor intra în conturi alocația pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție.

Ziua obișnuită de plata alocațiilor și indemnizațiilor este opt a fiecărei luni, însă luna aceasta opt este într-o duminică. Persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal vor primi banii de marți, 10 februarie.

