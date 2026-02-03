Ce salariu primește un asistent personal în 2026. Venitul brut va crește de la 1 iulie

Persoanele care desfășoară această activitate sau se bazează pe sprijinul financiar venit de aici trebuie să știe care este salariul unui asistent personal. De la 1 ianuarie 2026, nivelul salariului brut de bază este de 4.050 de lei, iar suma va crește începând cu 1 iulie, la 4.325 lei lunar, scrie bzi.ro.

Legea este foarte clară și reglementează rolul asistentului personal. În același timp, salariile se stabilesc pe baza unor norme specifice.

Câți bani primește un asistent personal

Totuși, există destule provocări în aplicarea normelor, deși rolul de asistent personal este unul extrem de solicitant, care presupune îngrijirea unei persoane cu dizabilități în fiecare zi.

În cazul asistenților personali care îngrijesc persoane cu handicap grav, salariul de bază este stabilit în funcție de prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și de legislația socială în vigoare. Pe anul 2026, un asistent personal fără vechime (gradația 0) are un salariu de bază brut de 4.050 lunar, care reprezintă nivelul salariului minim brut pe economie actualizat conform hotărârilor guvernamentale.

La această sumă se oferă o indemnizație de hrană de 347 lei, ceea ce ridică totalul venit brut la aproximativ 4.397 pe lună.

Sursa citată scrie că, după calculul taxelor, salariul net ajunge la 2.782 lunar, dacă vorbim de un asistent personal fără vechime.

În afara acestui venit de bază legislația stipulează și alte drepturi, cum este indemnizația de vacanță, acordată sub forma unui voucher pe suport electronic, în valoare de 800 de lei.

Referitor la indemnizația de hrană, nivelul a fost stabilit la valoarea de 347 de lei. Acest drept de care beneficiază asistentul personal este garantat prin lege și se acordă proporțional cu timpul lucrat în luna anterioară plății. Indemnizația de hrană are rolul de a acoperi o parte din cheltuielile cotidiene și de a sprijini menținerea standardului de trai al salariatului.

Așadar, salariul unui asistent personal este, la momentul actual, 4.050 lei brut, iar de la 1 iulie va deveni 4.325 lei brut.

