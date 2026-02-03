Prima pagină » Actualitate » Ce salariu primește un asistent personal în 2026. Venitul brut va crește de la 1 iulie

Ce salariu primește un asistent personal în 2026. Venitul brut va crește de la 1 iulie

03 feb. 2026, 13:29, Actualitate
Ce salariu primește un asistent personal în 2026. Venitul brut va crește de la 1 iulie
Ce salariu primește un asistent personal în 2026 / foto ilustrativ

Persoanele care desfășoară această activitate sau se bazează pe sprijinul financiar venit de aici trebuie să știe care este salariul unui asistent personal. De la 1 ianuarie 2026, nivelul salariului brut de bază este de 4.050 de lei, iar suma va crește începând cu 1 iulie, la 4.325 lei lunar, scrie bzi.ro.

Legea este foarte clară și reglementează rolul asistentului personal. În același timp, salariile se stabilesc pe baza unor norme specifice.

Câți bani primește un asistent personal

Totuși, există destule provocări în aplicarea normelor, deși rolul de asistent personal este unul extrem de solicitant, care presupune îngrijirea unei persoane cu dizabilități în fiecare zi.

În cazul asistenților personali care îngrijesc persoane cu handicap grav, salariul de bază este stabilit în funcție de prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și de legislația socială în vigoare. Pe anul 2026, un asistent personal fără vechime (gradația 0) are un salariu de bază brut de 4.050 lunar, care reprezintă nivelul salariului minim brut pe economie actualizat conform hotărârilor guvernamentale.

La această sumă se oferă o indemnizație de hrană de 347 lei, ceea ce ridică totalul venit brut la aproximativ 4.397 pe lună.

Sursa citată scrie că, după calculul taxelor, salariul net ajunge la 2.782 lunar, dacă vorbim de un asistent personal fără vechime.

În afara acestui venit de bază legislația stipulează și alte drepturi, cum este indemnizația de vacanță, acordată sub forma unui voucher pe suport electronic, în valoare de 800 de lei.

Referitor la indemnizația de hrană, nivelul a fost stabilit la valoarea de 347 de lei. Acest drept de care beneficiază asistentul personal este garantat prin lege și se acordă proporțional cu timpul lucrat în luna anterioară plății. Indemnizația de hrană are rolul de a acoperi o parte din cheltuielile cotidiene și de a sprijini menținerea standardului de trai al salariatului.

Așadar, salariul unui asistent personal este, la momentul actual, 4.050 lei brut, iar de la 1 iulie va deveni 4.325 lei brut.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primarii vor putea executa silit indemnizațiile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Care e condiția, să nu se întâmple acest lucru

Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cât a ajuns să valoreze un gram de aur, astăzi, 3 februarie 2026. Prețul a crescut cu 38,34 lei în 24 de ore
14:27
Cât a ajuns să valoreze un gram de aur, astăzi, 3 februarie 2026. Prețul a crescut cu 38,34 lei în 24 de ore
EVENIMENT Execuție mafiotă sau sinucidere rituală. Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată din Bulgaria
14:23
Execuție mafiotă sau sinucidere rituală. Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată din Bulgaria
SĂNĂTATE Explozie de psihoze în rândul tinerilor. Persoanele născute după 2000 au risc cu 70% mai mare de schizofrenie
14:17
Explozie de psihoze în rândul tinerilor. Persoanele născute după 2000 au risc cu 70% mai mare de schizofrenie
INEDIT O alegere inspirată. O absolventă de universitate din SUA a găsit un job de vis, bonă cu un salariu de nesperat
14:02
O alegere inspirată. O absolventă de universitate din SUA a găsit un job de vis, bonă cu un salariu de nesperat
LIFESTYLE De ce este important locul în care îți lași cheile de la casă. Ce arată regulile Feng Shui și cum atragi norocul
13:40
De ce este important locul în care îți lași cheile de la casă. Ce arată regulile Feng Shui și cum atragi norocul
VIDEO Ninsorile lipsesc tocmai în sezonul vârf. Vacanța de schi a elevilor ar putea fi compromisă pe Valea Prahovei
13:28
Ninsorile lipsesc tocmai în sezonul vârf. Vacanța de schi a elevilor ar putea fi compromisă pe Valea Prahovei
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Lumea se schimbă mai repede decât programa școlară: Ce abilități vor conta mai mult decât notele și diplomele?
Gândul de Vreme Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
14:21
Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
EXCLUSIV Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”
13:54
Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”
CONTROVERSĂ „Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“
13:39
„Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“
ULTIMA ORĂ Mark Rutte asigură Ucraina de sprijinul NATO în cadrul unui discurs în Parlamentul de la Kiev. Singura condiție – pacea cu Rusia
13:37
Mark Rutte asigură Ucraina de sprijinul NATO în cadrul unui discurs în Parlamentul de la Kiev. Singura condiție – pacea cu Rusia
BREAKING NEWS Avocatul Poporului sesizează CCR după decizia de neplată a concediului medical luată de Bolojan
13:26
Avocatul Poporului sesizează CCR după decizia de neplată a concediului medical luată de Bolojan
ADMINISTRAȚIE Lovitură pentru pensionari. Gratuitatea pe care Primăria Capitalei vrea să o taie
13:21
Lovitură pentru pensionari. Gratuitatea pe care Primăria Capitalei vrea să o taie

Cele mai noi

Trimite acest link pe