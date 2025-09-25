Prăjitura grecească care te ajută să găsești obiecte sau marea dragoste. Cum se prepară Fanuropita

Prăjitura vegană dedicată unui sfânt al lucrurilor pierdute, căruia i se cere ajutorul când trebuie să găsești ceva. Fanuropita este pe bază de făină, ulei de măsline și condimente și se prepară de obicei în Grecia pe data de 27 august, când este sărbătorit sfântul Fanourios, însă poate fi preparată ca un desert într-o zi oarecare.

În Grecia, Fanuropita este considerată drept o ofrandă pentru Sfântul Fanourios pentru a îl ajuta pe cel care a pierdut un obiect sau caută soluția unei probleme. Procesul de preparare este adus la dimensiune spirituală, asemănătoare unei rugăciuni sau meditații. Trebuie arsă o lumânare în timp ce ingredientele sunt amestecate, acest lucru este considerat drept credință și respect.

Tradițional, rețeta conține un număr impar de ingrediente, șapte, nouă sau unsprezece și este de post, fără produse de origine animală, ceea ce o face perfectă pentru perioadele de post creștin, dar și pentru vegani sau vegetarieni. Gustul este unul simplu, de prăjitură de casă, cu arome mediteraneene.

Pe data de 27 august, Fanuropita este dusă la biserică, unde se sfințește și se împarte. Cel puțin șapte bucăți din ea trebuie oferite altora, iar restul se mănâncă cu familia, prietenii și vecinii. Trebuie rostită și o rugăciune înainte de a o consuma.

Rețetă tradițională de Fanuropita

Ingrediente:

4–5 căni de făină cu agent de creștere

1 cană de ulei de măsline extravirgin

1 cană de zahăr

2 căni de suc de portocale natural

1 linguriță de bicarbonat (dizolvat în suc)

1 linguriță de scorțișoară măcinată

½ linguriță de cuișoare măcinate

½ cană de nuci tocate grosier

½ cană de stafide

Coaja de la 3 portocale

Cum se prepară

Într-un bol mare, amestecă uleiul cu zahărul până se dizolvă bine.

Adaugă sucul de portocale cu bicarbonatul dizolvat.

Încorporează scorțișoara, cuișoarele, nucile, stafidele și coaja de portocală.

Adaugă treptat făina, amestecând ușor până obții o compoziție groasă, dar nu foarte tare.

Unge o tavă cu puțin ulei, toarnă aluatul și nivelează.

Coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 45–50 de minute, până când se rumenește, iar scobitoarea introdusă în mijloc iese curată.