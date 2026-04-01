Deși sezonul roșiilor este încă departe, există fermieri curajoși care și-au scos deja marfa pe tarabe. Pofticioșii trebuie însă avertizați că acestea vin cu un preț care le poate pune pofta în cui.

La tarabe, kilogramul de roșii este comercializat chiar și cu 60-70 de lei, arată ultimele incursiuni prin piețele agroalimentare. De exemplu, în solariile din renumitul bazin legumicol Izbiceni (județul Olt), vrejurile se apleacă sub greutatea roşiilor coapte.

Gerul din ianuarie a făcut să explodeze costurile fermierilor

Pentru că a fost un ger pronunțat în luna ianuarie, fermierii au fost nevoiți să țină centralele pornite aproape tot timpul. În consecință, costurile au crescut cu până la 30 la sută față de anul trecut.

„Ne-am confruntat cu temperaturi scăzute, de la -5 grade pe zi, la -17 grade noaptea. Consumul s-a dublat, costurile au crescut foarte mult. Anul acesta pentru 1.000 de mp s-au investit undeva la 10.000 de euro”, explică fermierul Mihai Mitroi pentru Pro TV.

Un alt fermier, Gigi Gherghiță, spune că primele recolte vor ajunge în toată țara. „Primele roșii au mers în Brașov, iar următoarele vor merge în toată țara”.

Roșiile pur românești le iau fața celor din supermarket

Deși sunt inferioare la nivel estetic decât cele de supermarket, majoritate de import, roșiile românești bat totul la capitolul calitate, asigură un alt fermier. Acesta explică și motivul pentru care s-a decis să scoată legumele la vânzare atât de devreme.

„Sunt mai gustoase, nu sunt atât de arătoase, nu au perfecțiunea celor din străinătate. Dacă le țin mai mult ele nu rezistă față de roșiile străine”.

De notat că, în aceste zile, roșiile pleacă de la fermă cu 50 de lei kilogramul. La tarabă, ele ajung să se vândă cu 60-70 de lei. Și în municipiul Alba Iulia au apărut primele roșii românești, la prețul de 70 de lei kilogramul. Unii clienţi admit că mai așteaptă până se ieftinesc. Fermierii dau asigurări că, în aproximativ o lună, prețurile ar putea scădea la jumătate.

