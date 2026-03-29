O prietenie care durează de doi ani, cu morcovi, mere şi cuburi de zahăr. De doi ani, Alex şi Lord suplinesc munca a 20-30 de jandarmi pedeştri în fiecare misiune la care iau parte.

Alexandru Ieremciuc este un jandarm în vârstă 28 de ani, iar de doi ani face echipă cu Lord, un armăsar impresionant menit să stăpânească mulţimile dezlănţuite.

Detașamentul de Cavalerie al Direcției Generale a Municipiului București are 42 de cai pe care îi foloseşte în misiunile de patrulare.

Animalele pot funcţiona şi în combinaţie cu patrulele canine şi sunt special antrenaţi să facă faţă zgomotelor de orice fel.

Jandarmeria Capitalei are în componență 42 de cai din rasele Cal de Sport Românesc și Nonius şi pot fi întâlniţi la toate misiunile.

„De câte ori face progrese la antrenamente, îl mângâi ușor pe gât și îl felicit„

Un cuplu cal-călăreț poate substitui 20-30 de jandarmi pedeștri şi poate stăpâni mulţimea de la înălţime, spun cei din Jandarmeria Română.

Ei pot interveni în misiuni de menținere, asigurare și restabilire a ordinii si linistii publice la activităţi cu public numeros.

Alexandru Ieremciuc se antrenează cu Lord „de câte ori avem ture de pregătire”.

„De la o zi până la 3 zile pe săptămână, în funcție de cal. Un antrenament durează în medie 2-3 ore. Eu mă antrenez cu al meu în medie 2 ore de la 1 tură până la 3 ture pe săptămână oricând suntem la program de antrenament”, povesteşte tânărul jandarm despre timpul petrecut cu Lord.

Recompensa pentru un antrenament reuşit ia forma unui morcov, a unui măr şi chiar a unui cub de zahăr, pentru cal.

„Ca recompensă, îi dau morcovi,mere și cuburi de zahăr. Ori de câte ori face progrese la antrenamente, îl mângâi ușor pe gât și îl felicit. Calul se antrenează atât călare cât şi la coardă, în cerc, în manej. Antrenamentul se face atât la unitate în manej,cat și la centrul de pregătire de la Ochiuri Calul se menţine curat permanent prin ţesălare, scobit la copite și menținerea curată atât a coamei cât şi a cozii”, mai spune, pentru Gândul, Alexandru Ieremciuc.

Sergent major Alexandru Ieremciuc are 28 de ani şi este originar din Siret, județul Suceava.

Jandarmul este subofițer în cadrul Batalionului 6 Jandarmi Structuri Specializate, de Acțiuni Speciale și Intervenții Antiteroriste, Detașamentul de Cavalerie și Câini de Serviciu.

A absolvit Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ,,Petru Rareș” Fălticeni, promoția noiembrie 2018.

„Animalele mi-au plăcut de mic. Am fost atras de câini și de cai. Am şi un câine acasă. Îmi plac defilările, pentru că se adună multă lume şi, în special, copii”, ne spune jandarmul conductor al lui Lord.

Batalionul 6 Jandarmi Structuri Specializate, de Acțiuni Speciale și Intervenții Antiteroriste a fost înființat în anul 2015.

Legea spune că „în condiţiile meteorologice extreme, patrula ecvestră nu se foloseşte„

Animalele au chiar şi legea de partea lor şi se bucură de un tratament pe măsura misiunilor care le sunt încredinţate, prin Ordinul nr. 166/2025.

„În condiţiile meteorologice extreme menţionate la art. 24, precum şi în cazul în care temperatura coboară sub -10 °C sau urcă peste 30 °C, patrula ecvestră nu se foloseşte, cu excepţia situaţiilor de urgenţă. În situaţii de urgenţă, când este necesară utilizarea calului în medii cu temperaturi peste 30 °C, perioadele de lucru efectiv nu vor depăşi 120 de minute. În adăposturi sunt disponibile, permanent, surse de iluminat adecvate, fixe sau mobile, pentru a permite o inspecţie amănunţită a cailor în orice moment. În situaţia în care lumina naturală este insuficientă pentru a satisface necesităţile fiziologice şi etologice ale cailor, se asigură iluminatul artificial corespunzător. (1) Predresajul/Dresajul/Antrenamentul nu se efectuează în mediul exterior atunci când temperaturile sunt sub 0 °C sau peste 30 °C. (2) Se interzice expunerea continuă a calului la lumină artificială sau întuneric pentru o perioadă mai mare de 48 de ore.

Jandarmeria Română lucrează cu cai din rasa Gidran, Furioso North-Star, Nonius Mare, Lipiţan, Pursânge englez, Cal românesc de sport, Pursânge arab.

Cavaleria face parte dintr o structura specială, unică la nivelul Jandarmeriei Române.

Tradiţia Regimentului de Escortă Regal datează din 1908 şi a fost înfiinţat de Regele Carol I.

Caii jandarmilor provin din achiziţii, donaţii, transfer sau schimburi.

