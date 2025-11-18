Prima pagină » Social » Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie. Care sunt condițiile

Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie. Care sunt condițiile

18 nov. 2025, 11:36
Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie. Care sunt condițiile

Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie, dacă depun acte doveditoare pentru unele venituri nedeclarate. Măsura oferă o șansă reală de corectare a dosarelor pentru persoanele care lucrau înainte de această dată. Cu toate acestea, accesul la documente vechi rămâne dificil când fostul angajator s-a închis sau și-a mutat arhiva.

Anumite persoane pot beneficia de majorări ale pensiei, dacă depun documente care să dovedească veniturile nedeclarate sau lipsă din dosarul actual. Noua măsură oferă o oportunitate reală pentru corectarea și completarea dosarelor de pensie, însă accesul la documente vechi rămâne dificil în situațiile în care angajatorii s-au închis ori arhivele au fost mutate.

Toate persoanele care au desfășurat activitate înainte de 1 aprilie 2001 pot obține sume suplimentare la pensie. Condiția este să depună actele care lipsesc din dosar. Recent, a fost deschisă o fereastră de șase luni în care pot fi depuse documente justificative privind veniturile nedeclarate la momentul respectiv. Scopul este recalcularea pensiei pe baza veniturilor reale obținute.

Noua măsură permite actualizarea istoricului salarial, astfel încât pensia recalculată să includă toate elementele salariale obținute, nu doar pe cele deja înregistrate. Practic, pensionarii își pot completa dosarul astfel încât veniturile lor să fie evaluate corect.

Ce documente servesc la majorarea pensiei

Guvernul permite depunerea de adeverințe care dovedesc veniturile obținute înainte de 2001, printre care:

  • acorduri globale;
  • al 13-lea salariu;
  • sporuri nepermanente;
  • prime ocazionale
  • alte venituri specifice perioadei.

Aceste documente trebuie eliberate cu respectarea Legii Arhivelor Naționale și a reglementărilor Casei Naționale de Pensii. În cazul în care arhivele au fost externalizate către firme private, pot exista tarife suplimentare și termene variabile.

Aceste documente trebuie eliberate cu respectarea Legii Arhivelor Naționale și a reglementărilor Casei Naționale de Pensii. În cazul în care arhivele au fost externalizate către firme private, pot exista tarife suplimentare și termene variabile.

Ce dificultăți poți întâmpina în obținerea adeverințelor

Multe persoane întâmpină probleme în identificarea locului unde se află arhiva fostului angajator. În astfel de cazuri, este recomandat să fie pregătite denumirile exacte ale firmelor pentru care s-a lucrat, dar și eventualele schimbări de nume sau reorganizări.

De asemenea, trebuie știute perioadele exacte lucrate, deoarece toate aceste informații accelerează procesul de căutare și eliberare a documentelor.

Astfel, pentru a beneficia de majorare, pensionarii trebuie, în primul rând, să identifice arhiva fostului angajator. Apoi, aceștia vor solicita adeverințele privind acordurile globale, al 13-lea salariu, sporurile ori alte venituri neincluse în dosar.

Urmează depunerea documentelor la casa teritorială de pensii până cel târziu la sfârșitul lui februarie 2026. Este necesară și o confirmare din partea instituției.

