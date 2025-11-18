Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie. Care sunt condițiile

Ce documente servesc la majorarea pensiei

Guvernul permite depunerea de adeverințe care dovedesc veniturile obținute înainte de 2001, printre care:

acorduri globale;

al 13-lea salariu;

sporuri nepermanente;

prime ocazionale

alte venituri specifice perioadei.

Aceste documente trebuie eliberate cu respectarea Legii Arhivelor Naționale și a reglementărilor Casei Naționale de Pensii. În cazul în care arhivele au fost externalizate către firme private, pot exista tarife suplimentare și termene variabile.

Ce dificultăți poți întâmpina în obținerea adeverințelor

Multe persoane întâmpină probleme în identificarea locului unde se află arhiva fostului angajator. În astfel de cazuri, este recomandat să fie pregătite denumirile exacte ale firmelor pentru care s-a lucrat, dar și eventualele schimbări de nume sau reorganizări.

De asemenea, trebuie știute perioadele exacte lucrate, deoarece toate aceste informații accelerează procesul de căutare și eliberare a documentelor.

Astfel, pentru a beneficia de majorare, pensionarii trebuie, în primul rând, să identifice arhiva fostului angajator. Apoi, aceștia vor solicita adeverințele privind acordurile globale, al 13-lea salariu, sporurile ori alte venituri neincluse în dosar.

Urmează depunerea documentelor la casa teritorială de pensii până cel târziu la sfârșitul lui februarie 2026. Este necesară și o confirmare din partea instituției.

