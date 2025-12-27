Comitet ministerial de situație de urgență convocat de ministra Diana Buzoianu din cauza codurilor de vreme urâtă

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a convocat un comitet ministerial de situație de urgență din cauza codurilor de vreme urâtă. În ultimele 24 de ore, echipele de salvare au intervenit în speța mai multor cazuri, în urma accidentelor și incidentelor generate de ninsorile viscolite. De altfel, drumarii au scos vehiculele de intervenție pe drumuri, pentru a deszăpezi tronsoanele principale.

În cursul zilei de sâmbătă, 27 decembrie 2025, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică care va fi valabilă până în ziua de 29 decembrie 2025, ora 21:00. Potrivit datelor furnizate de ANM, vor fi prezente intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol.

Având în vedere situația meteorologică actuală din România, a fost convocat un comitet ministerial de situație de urgență de către Ministra Diana Buzoianu. În acest sens, prin intermediul structurilor abilitate în managementul situațiilor de urgență, va fi evaluată situația, pentru a se acționa prompt, coordonat și fără ezitare în sprijinul zonelor afectate.

Ninsori viscolite, vânt puternic, polei și ghețuș în mai multe zone din România

Urmează o perioadă presărată de condiții meteorologice nefavorabile în mai multe județe din România. Potrivit datelor ANM, în perioada 27 decembrie – 29 decembrie, ora 21:00, se vor semnala intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol.

„Pe parcursul zilei de sâmbătă (27 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile estice, sud-estice, sud-vestice, apoi, până în seara zilei de luni 29 decembrie, în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte, temporar, vor fi rafale de peste 70…90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă. În zona montană, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii extinse începând din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineața. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5…10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali, pe alocuri, și de 15…20 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei”, transmite ANM.

Meteorologii au emis și un cod galben valabil azi, până la ora 23:00.

„În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafale de 90…110 km/h, viscolind zăpada depusă. Până spre seară, temporar, vântul va avea intensificări și în Moldova, în vestul Olteniei, precum și în nordul și estul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h”, scrie ANM.

Cod portocaliu de vreme rea

De altfel, a fost emis și un cod galben valabil până pe 29 decembrie 2025, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, vor fi ninsori viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3…8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h.

Un cod portocaliu intră în vigoare din 28 decembrie 2025, ora 02:00 și va fi valabil până pe 29 decembrie 2025, ora 10:00.

ANM transmite că „în intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită”.

„Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90…100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă”, mai transmite ANM.

