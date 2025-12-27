Prima pagină » Actualitate » Comitet ministerial de situație de urgență convocat de ministra Diana Buzoianu din cauza codurilor de vreme urâtă

Comitet ministerial de situație de urgență convocat de ministra Diana Buzoianu din cauza codurilor de vreme urâtă

27 dec. 2025, 14:24, Actualitate
Comitet ministerial de situație de urgență convocat de ministra Diana Buzoianu din cauza codurilor de vreme urâtă

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a convocat un comitet ministerial de situație de urgență din cauza codurilor de vreme urâtă. În ultimele 24 de ore, echipele de salvare au intervenit în speța mai multor cazuri, în urma accidentelor și incidentelor generate de ninsorile viscolite. De altfel, drumarii au scos vehiculele de intervenție pe drumuri, pentru a deszăpezi tronsoanele principale.

În cursul zilei de sâmbătă, 27 decembrie 2025, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică care va fi valabilă până în ziua de 29 decembrie 2025, ora 21:00. Potrivit datelor furnizate de ANM, vor fi prezente intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol.

Având în vedere situația meteorologică actuală din România, a fost convocat un comitet ministerial de situație de urgență de către Ministra Diana Buzoianu. În acest sens, prin intermediul structurilor abilitate în managementul situațiilor de urgență, va fi evaluată situația, pentru a se acționa prompt, coordonat și fără ezitare în sprijinul zonelor afectate.

Ninsori viscolite, vânt puternic, polei și ghețuș în mai multe zone din România

Urmează o perioadă presărată de condiții meteorologice nefavorabile în mai multe județe din România. Potrivit datelor ANM, în perioada 27 decembrie – 29 decembrie, ora 21:00, se vor semnala intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol.

„Pe parcursul zilei de sâmbătă (27 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile estice, sud-estice, sud-vestice, apoi, până în seara zilei de luni 29 decembrie, în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig.

La munte, temporar, vor fi rafale de peste 70…90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă.

În zona montană, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii extinse începând din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineața. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5…10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali, pe alocuri, și de 15…20 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei”, transmite ANM.

Meteorologii au emis și un cod galben valabil azi, până la ora 23:00.

„În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafale de 90…110 km/h, viscolind zăpada depusă. Până spre seară, temporar, vântul va avea intensificări și în Moldova, în vestul Olteniei, precum și în nordul și estul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h”, scrie ANM.

Cod galben de ninsori valabil azi, 27 decembrie 2025

Cod portocaliu de vreme rea

De altfel, a fost emis și un cod galben valabil până pe 29 decembrie 2025, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, vor fi ninsori viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Vântul va avea viteze de 50…70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3…8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h.

Un cod portocaliu intră în vigoare din 28 decembrie 2025, ora 02:00 și va fi valabil până pe 29 decembrie 2025, ora 10:00.

ANM transmite că „în intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită”.

„Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70…90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90…100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă”, mai transmite ANM.

Cod galben și cod portocaliu valabile până pe 29 decembrie 2025 / foto: ANM

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

România este sub asediul iernii în ultimul weekend din 2025. ANM anunță cod portocaliu de viscol, ger și rafale de peste 130 km/h la munte
15:29
România este sub asediul iernii în ultimul weekend din 2025. ANM anunță cod portocaliu de viscol, ger și rafale de peste 130 km/h la munte
SHOWBIZ Dan Negru, reacție tranșantă la adresa celor care au „colindat” mall-urile de Crăciun: „Mall-ul nu e un progres față de grajdul lui Iisus”
14:48
Dan Negru, reacție tranșantă la adresa celor care au „colindat” mall-urile de Crăciun: „Mall-ul nu e un progres față de grajdul lui Iisus”
ȘTIINȚĂ Ce au descoperit oamenii de știință, după ce au observat relația dintre un grup de delfini și unul de orci. Ce au relevat filmările subacvatice
12:44
Ce au descoperit oamenii de știință, după ce au observat relația dintre un grup de delfini și unul de orci. Ce au relevat filmările subacvatice
Mediafax
Cod portocaliu extins: rafale de 130 km/h în România
Digi24
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de milioane de dolari. Decizia care l-a ajutat să nu ajungă la faliment
Cancan.ro
Mesajul postat de sora artistului Ion Drăgan, cu o zi înainte de înmormântarea acestuia: 'Ne-ai distrus pe toți'
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Mediafax
Trenul legendar care traversează 3 țări și 8 fusuri orare
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Cancan.ro
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: 'Trecutul ei nu e prea wow'
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au spart cristale antice de sare pentru a dezvălui secretele aerului vechi de 1,4 miliarde de ani

Cele mai noi