15 nov. 2025, 10:43, Actualitate
Ce se întâmplă cu pensiile românilor în 2026. Cine va primi 5% și 9% în plus, anul viitor

Anumite pensii ale românilor vor crește în anul 2026. Unii dintre seniori vor primi 5% și 9% în plus, anul viitor, acest tip de venit depășind chiar inflația.

În timp ce pensiile sunt înghețate în România, în alte state europene acest tip de venit cunoaște o serie de majorări. De pildă, în țara noastră, pensia medie a ajuns la 2.818 lei, puterea de cumpărare a seniorilor scăzând cu 275 de lei. În alte state din Europa de Est și Centrală, situația ar fi mai favorabilă în cazul pensionarilor.

Pensiile care se vor majora cu 5% și 9% în 2026

Pensii mai mari pentru unii dintre seniori

Creșteri ale pensiilor vor exista în Bulgaria și Polonia, în 2026. Pensia medie în Polonia atinge 700 de euro (circ 3.500 de lei). Anul 2026 vine cu un proiect de lege prin intermediul căreia să se garanteze o majorare a pensiei cu cel puțin 150 de zloți/an, anunță președintele Karol Nawrocki. „O pensie de retragere decentă” se intitulează proiectul de lege al președintelui din Polonia. Prin intermediul proiectului se dorește ca regulile de indexare a prestațiilor să se modifice. Va fi o creștere medie de 180 de lei, în Polonia.

Pensionarii români din Bulgaria vor avea și ei pensiile mărite, anul viitor. În 2026, pensia medie va fi de 541,20 de euro. La momentul actual, pensia medie în Bulgaria este de 2.710 lei.

„Acest lucru este prevăzut de proiectul de lege cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care a fost aprobat de guvern.

Se așteaptă ca mărimea pensiei medii să crească nominal cu 8,5%. Creșterea este mai mult decât dublă față de valoarea prognozată a inflației medii anuale pentru anul viitor de 3,5%, ceea ce înseamnă că valoarea de cumpărare a veniturilor vârstnicilor va crește”, arată Newsweek, care citează presa bulgară.

