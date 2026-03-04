Prima pagină » Actualitate » Ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt. Ce arată analizele de laborator

04 mart. 2026, 16:47, Actualitate
V-ați gândit vreodată ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt? Sunt două produse des achiziționate de consumatorii români, iar unii dintre nutriționiști nu ar recomanda consumul des al acestora, fiind bogate în grăsimi și sare. Covrigii și merdenelele achiziționate de la patru producători au trecut, de data aceasta, sub „lupă”, în laborator. Iată ce au arătat analizele.

Săptămânal, de cel puțin 2-3 ori, mulți consumatori români își cumpără de la covrigărie diverse produse de patiserie, îndeosebi dimineața. Pentru unele persoane, covrigii reprezintă un mic-dejun rapid, pe drum spre muncă sau școală. Altfel, seara, unii dintre consumatori opresc la simigerie pentru a-și achiziționa plăcinte sau alte produse, cu intenția de a avea, din nou, o masă rapidă.  Printre cele mai aglomerate sunt covrigăriile aflate în proximitatea metroului.

Ce conțin covrigii și merdenelele

Covrigi și merdenele (de la 4 producători) au fost duse la laborator pentru analize. În urma acestora, s-a descoperit că unele dintre produsele cumpărate de consumatori au un conținut mare de sare.

„Din trei probe, două au conţinut mare, chiar mare de sare. Au peste 2 grame, 2,2, 2,5 grame de sare pe suta de grame. E o telemea ușor sărată la aceeaşi valoare, 2 și 3. E un produs prin definiţie dezechilibrat nutrițional prin conținutul mare de calorii provenite din glucide. Dacă ne referim strict la copii, mâncăm multă făină, cu un pic de margarină și cum se vede, destul de multă sare. Pentru un copil înseamnă un regim dezechilibrat”, spune Alexandru Cîrîc, director ICA, conform Observatornews.ro.

Ce conțin covrigii și merdenelele

Un medic pediatru explică de ce este considerat un regim dezechilibrat pentru copii.

„Maximul admis este 1,5 grame, acestea pot depăși cu mult valoarea admisă și recomandată pentru copii. Dacă începem de dimineață cu acest aport de sare avem din ce în ce mai multe probleme pe parte renală la copii. Pe lângă obezitate, putem avea și probleme de creștere a glicemiei, consumăm zahăr foarte mult în exces. Observ în cabinet din ce în ce mai mulți copii cu o greutate de peste 60 kilograme”, explică Camelia Păun, medic pediatru.

Conținut ridicat de sare

Există situații în care oamenii ajung să consume mai multă sare fără să cunoască acest aspect. Specialiștii au mai arătat faptul că există situații în care pe etichetă apar anumite informații (de pildă, pe eticheta unui covrig scrie că produsul conține 0,85 grame de sare per suta de grame), dar realitatea este cu totul diferită. Specialiștii au descoperit că același produs avea, de fapt, 2,27 grame de sare.

„Nu este o informare corectă cu privire la conținutul de sare din produs. Se aplică sancțiuni și sancțiuni destul de drastice, merg până la oprirea temporară de prestări servicii ale operatorului în cauză”, spune Ionel Cristinel Obretin, vicepreşedinte ANPC.

„Merdeneaua, pateurile cu brânză nu conțin brânza aceea pe care ne-o imaginam noi, sunt niște preparate industriale, niște amestecuri, nici în merdenele nici în pateurile cu brânză nu am reușit să detectăm grăsimi de origine lactată, asta nu înseamnă că nu pot conține brânză. Înseamnă că pot conține brânză degresată, pot conține preparate vegetale cu brânzeturile ceea ce conțin cu siguranță conservanți. Acid sorbic, un conservant, un E”, spune Alexandru Cîrîc.

Sursă foto: Envato – rol ilustrativ

