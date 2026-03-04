Prima pagină » Actualitate » Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de revoltă în școlile din România. „Discuțiile sunt pur și simplu umilitoare”

04 mart. 2026, 19:48, Actualitate
Cadourile de 1 și 8 Martie oferite profesorilor au ajuns motive de discuții și revoltă în unele școli românești. O profesoară susține că discuțiile legate de darurile care sunt oferite cadrelor didactice „sunt pur și simplu umilitoare”, iar perioada aceasta este „copleșitoare”. Vezi mai jos.

Mulți elevi și părinți pregătesc daruri pentru profesori, cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie. De obicei, sunt oferite cadouri simbolice, precum mărțișoarele, dar și buchete de flori. În alte circumstanțe, au existat cazuri în care unele cadre didactice au primit cadouri scumpe, fapt care a declanșat un mic „război” între părinți. Vezi AICI un exemplu.

Dispute între părinți legate de cadourile de 1 și 8 Martie

O profesoară de Informatică din București, care are 22 de ani de experiență la catedră, a relatat, însă, că astfel de perioade pot deveni destul de copleșitoare pentru multe colege de-ale sale. Profesorii pot ajunge să fie puși în situați stânjenitoare, având în vedere discuțiile legate de cadouri, care au loc între părinți.

„Vă mărturisesc sincer că, de câțiva ani încoace, perioada aceasta e una copleșitoare și abia aștept să treacă. Discuțiile de pe grupurile de WhatsApp și cele din social media legate de darurile pentru profesori sunt pur și simplu umilitoare, iar tensiunea aceasta umbrește sensul real al gestului simplu de a oferi o floare.

Din cauza exagerărilor, e plin de mesaje de ură. Apreciez enorm o floare oferită din inimă, un desen, un „mulțumesc” sincer. Mă apasă însă comparațiile, exagerările de pe grupurile de mămici și senzația că gestul trebuie „să dea bine”. Bucuria se pierde când simt că lucrurile sunt o bifă, nu o emoție”, a spus profesoara pentru Totuldespremame.ro.

Profesoara mai mărturisește că gesturile simple contează cel mai mult pentru ea. Își amintește, de pildă, ce dar a primit din partea elevilor săi, în trecut. Și anume, o ramă cu fotografii surprinse împreună cu elevii săi, precum și o prezentare cu amintiri și un coș cu dulciuri. A primit și câte un trandafir de la fiecare elev.

Sursă foto: colaj Gândul/Envato

