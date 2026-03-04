Visul oricărei fetițe în vremea comunismului era să aibă o păpușă Arădeanca. În zilele noastre un astfel de obiect a ajuns să se vândă la un preț incredibil.

Păpușa inspirată de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976 a devenit un obiect extrem de valoros și rar. La aproape 50 de ani de la apariție, jucăria a fost din nou scoasă la vânzare pe internet, iar prețul nu este deloc unul de neglijat, notează Libertatea.

Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere

Deși aproape fiecare copil avea o păpușă Arădeanca, anumite serii limitate sau păpuși care o reprezentau pe Nadia Comăneci au devenit extrem de valoroase.

În zilele noastre, o astfel de păpușă se vinde cu 3.000 de lei.

La scurt timp după performanța istorică din 1976, a Nadiei Comăneci, figura sa a inspirat realizarea unei păpuși, devenită acum obiect de colecție.

Jucăria care a fost fabricată în acel an, a fost relansată în 2005, într-un demers caritabil susținut de Fundația Nadia Comăneci. Exemplarele originale, vechi de 49 de ani, se vând acum online la prețuri ce variază între 1.100 și 3.000 de lei, în funcție de starea în care se află.

Păpușa reproduce imaginea Nadiei din perioada marilor sale succese și a fost, în anii ’70, vândută cu doar 200 de lei. Astăzi, ea poate fi admirată și la Muzeul Jucăriilor din București, fiind considerată un simbol al excelenței românești în sport.

