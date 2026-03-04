Prima pagină » Social » Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere

Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere

04 mart. 2026, 15:37, Social
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere

Visul oricărei fetițe în vremea comunismului era să aibă o păpușă Arădeanca. În zilele noastre un astfel de obiect a ajuns să se vândă la un preț incredibil.

Păpușa inspirată de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976 a devenit un obiect extrem de valoros și rar. La aproape 50 de ani de la apariție, jucăria a fost din nou scoasă la vânzare pe internet, iar prețul nu este deloc unul de neglijat, notează Libertatea.

Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere

Deși aproape fiecare copil avea o păpușă Arădeanca, anumite serii limitate sau păpuși care o reprezentau pe Nadia Comăneci au devenit extrem de valoroase.

În zilele noastre, o astfel de păpușă se vinde cu 3.000 de lei.

La scurt timp după performanța istorică din 1976, a Nadiei Comăneci, figura sa a inspirat realizarea unei păpuși, devenită acum obiect de colecție.

Jucăria care a fost fabricată în acel an, a fost relansată în 2005, într-un demers caritabil susținut de Fundația Nadia Comăneci. Exemplarele originale, vechi de 49 de ani, se vând acum online la prețuri ce variază între 1.100 și 3.000 de lei, în funcție de starea în care se află.

Păpușa reproduce imaginea Nadiei din perioada marilor sale succese și a fost, în anii ’70, vândută cu doar 200 de lei. Astăzi, ea poate fi admirată și la Muzeul Jucăriilor din București, fiind considerată un simbol al excelenței românești în sport.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Mașina electrică vândută în Iran care se găsește și în România. Modelul concurează cu Dacia Spring
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Descoperire tristă pe o insulă din Brazilia: Țestoasele marine își fac cuiburi în „roci de plastic”
EDUCAȚIE Tăieri masive la Educație în 2026. Bugetul scade cu 3 miliarde de lei și ajunge la mai puțin de jumătate din pragul legal
15:58
Tăieri masive la Educație în 2026. Bugetul scade cu 3 miliarde de lei și ajunge la mai puțin de jumătate din pragul legal
FLASH NEWS QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL
15:53
QatarEnergy declară forță majoră pentru cumpărătorii afectați, după oprirea producției de GNL
CONTROVERSĂ Se mai ține Untold Dubai? Răspunsul oficial al organizatorilor
15:53
Se mai ține Untold Dubai? Răspunsul oficial al organizatorilor
EXCLUSIV Ce este în spatele umbrelei nucleare franceze? Ștefan Popescu: Dacă România ar fi agresată, atunci Franța ar trebui să folosească arma nucleară
15:46
Ce este în spatele umbrelei nucleare franceze? Ștefan Popescu: Dacă România ar fi agresată, atunci Franța ar trebui să folosească arma nucleară
ECONOMIE BNR ține cu dinții de curs. Moneda națională câștigă teren în raport cu euro și dolarul
15:41
BNR ține cu dinții de curs. Moneda națională câștigă teren în raport cu euro și dolarul
ULTIMA ORĂ „Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian
15:35
„Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian

Cele mai noi

Trimite acest link pe