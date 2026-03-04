Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Iași. O tânără de 26 de ani a fost găsită moartă în casă. În locuință se afla și fiica sa de 7 ani

Tragedie în Iași. O tânără de 26 de ani a fost găsită moartă în casă. În locuință se afla și fiica sa de 7 ani

04 mart. 2026, 18:00, Actualitate
Tragedie în Iași. O tânără de 26 de ani a fost găsită moartă în casă. În locuință se afla și fiica sa de 7 ani

Tragedie în Iași. O tânără în vârstă de 26 de ani a fost găsită fără suflare în casă, după ce soțul ei, aflat la muncă în Germania, nu a mai putut să o contacteze. A apelat după ajutor, iar la domiciliu s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. În locuință se afla și fiica sa, în vârstă de 7 ani.

O femeie în vârstă de 26 de ani a fost găsită moartă în casa sa din județul Iași. Inițial, soțul ei, aflat la muncă în Germania, a încercat să o contacteze, însă fără succes. La telefon a răspuns fiica lui, în vârstă de 7 ani. A observat pe camerele de supraveghere din curte că mașina nu a fost mișcată în ultima vreme, fapt care l-a pus pe gânduri.

Bărbatul a întrebat-o pe fiica sa de ce nu a mers la școală, iar fetița i-ar fi spus că mama ei doarme. La scurt timp, acesta a verificat din nou camerele de supraveghere și a observat că situația nu s-a schimbat. A sunat și i-a răspuns, din nou, fiica de 7 ani. Micuța i-ar fi spus tatălui său că femeia „doarme cu ochii închiși” și are „spumițe” la gură.

A fost găsită moartă în casă

Bărbatul ar fi luat legătura cu un văr aflat într-un sat învecinat, pentru a ajunge la locuință. A sunat la 112. Potrivit surselor, femeia ar fi suferit și de „mici crize de epilepsie”. La fața locului s-a deplasat echipajul de Terapie Intensivă Mobilă care a găsit-o decedată pe tânără. În casă se afla și fiica sa, în vârstă de 7 ani.

Tânăra de 26 de ani era din localitatea Bârlești, comuna Erbiceni, și suferea de diabet zaharat de tip 2. Aceasta ar fi murit în somn.

„Fetița, împreună cu bunica paternă, au fost direcționate către Spitalul Sfânta Maria. Nu existau semne de violență”, a declarat dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, arată Ziarul de Iași.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare
17:47
Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fraudarea concursurilor de angajare
ENERGIE Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
17:33
Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina. Decizia, pe fondul disputei privind petrolul rusesc
FLASH NEWS Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”
17:02
Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă: „Chiar mă întrebam câte combinații mai e nevoie să stric până să mă ia și pe mine cineva în vizor”
ACTUALITATE Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul  așteptat de ani de zile de comunitate
16:52
Pasarelă pietonală peste calea ferată la Constanța. Când va fi finalizat proiectul  așteptat de ani de zile de comunitate
LIFESTYLE Ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt. Ce arată analizele de laborator
16:47
Ce conțin covrigii și merdenelele, de fapt. Ce arată analizele de laborator
ALERTĂ Autorizația pentru consolidarea blocului distrus de explozie a fost eliberată de Primăria Sectorului 5. Ce etape urmează pentru imobilul avariat
16:38
Autorizația pentru consolidarea blocului distrus de explozie a fost eliberată de Primăria Sectorului 5. Ce etape urmează pentru imobilul avariat
Mediafax
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Impactul unui asteroid masiv a creat un câmp uriaș de sticlă în Brazilia
FLASH NEWS Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
17:52
Două grupuri de români din Dubai sunt repatriați în această seară. Mesajul MAE pentru cetățenii din Orient: „Să rămână unde sunt în siguranță”
VIDEO EXCLUSIV Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență
17:51
Corneliu Bențe, Președinte Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, la Gândul „HR Power Players”: Avem deficit de competență
FLASH NEWS Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri
17:39
Comisia Europeană a lansat strategiile industriale maritime și portuare ale UE. Care sunt cele mai importante puncte ale noilor propuneri
FLASH NEWS Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul
17:20
Iranul a încercat să-l omoare pe Trump, susține secretarul de război al SUA. Forțele americane l-au „vânat și ucis” pe cel care a dat ordinul
ECONOMIE Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere
16:50
Un fost ministru de Finanțe dă alarma. Când dobânzile scad, guvernul se laudă. Acum cresc, dar e tăcere
SPORT Un titular al Rapidului și-a PRELUNGIT contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord”
16:46
Un titular al Rapidului și-a PRELUNGIT contractul. „Clubul și unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei au ajuns la un acord”

Cele mai noi

Trimite acest link pe