Tragedie în Iași. O tânără de 26 de ani a fost găsită moartă în casă. În locuință se afla și fiica sa de 7 ani

Tragedie în Iași. O tânără în vârstă de 26 de ani a fost găsită fără suflare în casă, după ce soțul ei, aflat la muncă în Germania, nu a mai putut să o contacteze. A apelat după ajutor, iar la domiciliu s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. În locuință se afla și fiica sa, în vârstă de 7 ani.

O femeie în vârstă de 26 de ani a fost găsită moartă în casa sa din județul Iași. Inițial, soțul ei, aflat la muncă în Germania, a încercat să o contacteze, însă fără succes. La telefon a răspuns fiica lui, în vârstă de 7 ani. A observat pe camerele de supraveghere din curte că mașina nu a fost mișcată în ultima vreme, fapt care l-a pus pe gânduri.

Bărbatul a întrebat-o pe fiica sa de ce nu a mers la școală, iar fetița i-ar fi spus că mama ei doarme. La scurt timp, acesta a verificat din nou camerele de supraveghere și a observat că situația nu s-a schimbat. A sunat și i-a răspuns, din nou, fiica de 7 ani. Micuța i-ar fi spus tatălui său că femeia „doarme cu ochii închiși” și are „spumițe” la gură.

Bărbatul ar fi luat legătura cu un văr aflat într-un sat învecinat, pentru a ajunge la locuință. A sunat la 112. Potrivit surselor, femeia ar fi suferit și de „mici crize de epilepsie”. La fața locului s-a deplasat echipajul de Terapie Intensivă Mobilă care a găsit-o decedată pe tânără. În casă se afla și fiica sa, în vârstă de 7 ani.

Tânăra de 26 de ani era din localitatea Bârlești, comuna Erbiceni, și suferea de diabet zaharat de tip 2. Aceasta ar fi murit în somn.

„Fetița, împreună cu bunica paternă, au fost direcționate către Spitalul Sfânta Maria. Nu existau semne de violență”, a declarat dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, arată Ziarul de Iași.

