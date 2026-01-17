Prima pagină » Social » Serialul de pe Netflix care a rupt topurile în prima lună a anului 2026. Cei care l-au văzut spun că ar crea dependență

17 ian. 2026, 20:31, Social
FOTO - Caracter ilustrativ

Netflix are în grilă un nou serial pentru cei care iubesc thriller-urile polițiste combinate cu iubire și adrenalină. Mini-serialul a urcat rapid în topurile preferate ale utilizatorilor platformei de streaming și a devenit unul dintre cele mai urmărite titluri la nivel global din prima zi de la lansare.

Este vorba despre serialul „His & Hers”, care este o adaptare a romanului omonim scris de Alice Feeney și pus în scenă de celebrul regizor William Oldroyd. Mini-serialul promite o poveste care îi va ține pe spectatori cu sufletul la gură, potrivit Click.

„His & Hers”, printre cele mai bune producții ale anului 2026

Mini-seria a depășit cu succes alte producții cu mare vizibilitate de pe Netflix, precum „Run Away”, sezonul 5 din „Stranger Things”, care tocmai s-a încheiat, sau „Emily in Paris”, sezonul 5.

Serialul este deja pe primul loc în lume și în România, a strâns deja 20 de milioane de vizualizări doar în prima săptămână. Serialul îi aduce în prim-plan pe detectivul Jack Harper (Jon Bernthal) și pe Anna (Tessa Thompson), o jurnalistă care lucrează la WSK TV News.

Ei formează un cuplu care este în plin proces de despărțire, însă sunt puși să investigheze aceeași crimă de care ambii sunt siguri că celălalt este vinovatul.

Cei care au vizionat deja serialul au fost fascinați de rapiditatea ritmului în care sunt scoase la iveală foarte multe secrete.

Suspansul este menținut de formatul scurt

Producția este formată din șase episoade, care nu depășesc o oră, cel mai lung fiind de 47 de minute. Publicul a fost fascinat de combinația dintre thrillerul psihologic și drama relațională.

De asemenea, conform datelor de pe platforma de streaming Netflix, serialul „His & Hers” a ajuns rapid în listele de recomandări din mai multe regiuni, precum Europa și America de Nord, ocupându-și poziția printre cele mai bune și mai urmărite titluri ale anului 2026 de până acum.

