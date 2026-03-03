Prima pagină » Actualitate » Comoara din Gorj. Un bărbat a descoperit monede grecești din epoca lui Filip al II-lea

Comoara din Gorj. Un bărbat a descoperit monede grecești din epoca lui Filip al II-lea

03 mart. 2026, 21:09, Actualitate
Comoara din Gorj. Un bărbat a descoperit monede grecești din epoca lui Filip al II-lea
În comuna Prigoria din județul Gorj a fost descoperită o comoară care stârnește, de altfel, interesul multor specialiști în istorie. O persoană pasionată de detecție metalică a găsit, printre altele, mai multe monede grecești din argint, precum și alte elemente vechi de numismatică.

Mai multe monede vechi au fost găsite în comuna Prigoria din județul Gorj, spre finalul lunii februarie 2026. Elementele de numismatică stârnesc curiozitatea multor specialiști în istorie, monedele datând din perioada 350 – 300 înainte de Hristos, de pe timpul lui Philip al II-lea al Macedoniei. De altfel, în imaginile prezente și în galeria foto a acestui articol pot fi observate monede grecești, din Grecia Antică, care valorează 4 drahme. Monedele se află în posesia Muzeului Județean Gorj.

Monede grecești în județul Gorj

„Nu se numește noroc, ci abilitate! Încă trei monede, de data aceasta grecești, din argint, au fost descoperite, recent, la Prigoria de către Gabriel Betej, un gorjean cu adevărat pasionat de arheologie. Sunt tetradrahme, monede din perioada 350-300 înainte de Hristos, de pe timpul lui Philip al doilea al Macedoniei, care au fost scoase la lumină de către cunoscutul detectorist Gabriel Betej, în zona comunei gorjene Prigoria, localitate unde acesta a făcut descoperiri impresionante.

Monedele din Grecia antică valorează patru drahme și au pe o parte chipul lui Zeus iar pe cealaltă un călăreț cu o ramură de măslin. Monedele au ajuns la Muzeul Județean Gorj, alături alți nouă denari romani de argint din sec II d.H, descoperiți de Betej, în două tranșe, tot la Prigoria. Felicitări, Gabriel Betej!”, a notat Anamaria Mitroi, pe Facebook.

Au fost descoperite monede din Antichitate în comuna Prigoria

Monedele au fost predate autorităților. Astfel de piese numismatice descoperite pe teritoriul României oferă noi date legate de modul în care a avut loc circulația monetară în Antichitate, precum și informații referitoare la legăturile comerciale din zonă. De asemenea, aceste descoperiri vin în completarea datelor istorice legate de schimburile comerciale și influențele culturale din regiune, potrivit Dingorj.com.

