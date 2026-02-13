Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban cere UE să oprească finanțarea Ucrainei: „Banii Europei trebuie să rămână în Europa”

Mihai Tănase
13 feb. 2026, 07:56, Știri externe
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a cerut la un summit informal al Uniunii Europene ca fondurile comunitare să fie folosite pentru redresarea economiei UE, nu pentru sprijinirea Ucrainei. Liderul maghiar invocă „recesiunea economică” și costurile ridicate ale energiei în statele europene.

Viktor Orban, a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să își concentreze resursele financiare asupra propriei economii, în loc să continue sprijinul acordat Ucrainei. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui summit informal al liderilor europeni, dedicat competitivității economice, potrivit AFP, citat de Mediafax.ro.

Liderul de la Budapesta a susținut că economia Uniunii Europene traversează o perioadă de recesiune și a prezentat ceea ce el numește o soluție în trei pași, centrată pe oprirea conflictului din Ucraina și reducerea presiunilor economice interne.

„Avem nevoie de pace, deoarece în timpul războiului economia este blocată și nu poate crește. Războiul este dăunător pentru economie, așa că trebuie să obținem pacea cât mai curând posibil”, a declarat liderul Orban.

În acest context, liderul maghiar a afirmat că încetarea sprijinului financiar și militar pentru Ucraina ar reprezenta o parte esențială a soluției economice pentru UE, sugerând că fondurile europene ar trebui redirecționate către nevoile interne ale statelor membre.

„Dacă aveți bani, și UE are, nu ar trebui să-i trimiteți în altă parte dacă încă aveți nevoie de ei. De exemplu, nu-i trimiteți în Ucraina”, a spus Viktor Orban.

Energia, o problemă centrală pentru economia europeană

Premierul ungar a insistat și asupra necesității reducerii costurilor energetice, pe care le consideră principalul obstacol pentru competitivitatea companiilor europene.

„Principala problemă pentru companiile noastre este prețul energiei, așa că trebuie să-l reducem. Trebuie să reducem prețurile.”, a declarat Viktor Orban.

Declarațiile sale au fost făcute într-un context politic intern extrem de tensionat, marcat de o campanie electorală intensă în Ungaria, înaintea alegerilor parlamentare din aprilie. Guvernul condus de Viktor Orban se confruntă cu o prăbușire în sondaje în condițiile în care opoziția partidului Tisza e tot mai mult în creștere în sondaje.

Amintim că Orban și-a exprimat de mai mult timp opoziția față de o eventuală aderare a Ucraina la Uniunea Europeană, argumentând că o astfel de decizie ar genera instabilitate și ar afecta grav economia comunitară.

Chiar zilele trecute, premierul maghiar a mers mai departe, afirmând că Ucraina este un „dușman al Ungariei”, făcând referire la planul Uniunii Europene de a limita puterea veto-ului Budapestei.

