Un pensionar a obținut o creștere a PENSIEI cu 50%. Cine sunt românii care pot beneficia de aceeași majorare

Mihai Tănase
29 sept. 2025, 08:43, Social
Un pensionar care a lucrat în condiții grele a câștigat în instanță o creștere a pensiei cu 50% la punctajul lunar. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că această majorare se aplică tuturor persoanelor care au muncit în grupele speciale înainte de 1 aprilie 2001, deschizând astfel calea pentru mii de pensionari aflați în situații similare.

Cazul a pornit de la un proces inițiat de un pensionar care și-a desfășurat activitatea în condiții deosebit de dificile. Acesta a solicitat recalcularea pensiei și a obținut în final o decizie definitivă prin care punctajul său lunar a crescut cu 50%.

ÎCCJ a clarificat că perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001 în grupa a II-a de muncă trebuie considerate echivalente cu stagiul de cotizare în condiții speciale. Astfel, nu doar că se reduc vârstele de pensionare și se calculează stagiul, dar crește efectiv și pensia prin majorarea punctajului lunar.

„Asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din aceeaşi lege, în locurile de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă, unui stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, produce efecte şi sub aspectul majorării punctajelor lunare cu 50%”, se arată în decizia ÎCCJ, potrivit BZI.ro.

Decizia are impact direct asupra pensionarilor care au lucrat în industrii grele, precum mineritul, siderurgia sau alte medii considerate cu risc ridicat, unde angajații erau expuși zilnic la condiții deosebite.

În prezent, pensiile se calculează pe baza punctelor acumulate în funcție de vechimea și condițiile de muncă.

Pentru anii lucrați peste pragul de 25 de ani, pensionarii primesc puncte suplimentare, ajungând până la 1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani. Valoarea unui punct de pensie este în prezent de 81 de lei.

