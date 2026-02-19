Cât a plătit un bucureștean ieri, pe cod roșu de ninsori, pentru o cursă Uber de la Gara de Nord, până la Piața Unirii

Iată cât a plătit un bucureștean ieri, 18 februarie, pe cod roșu de ninsori, pentru o cursă Uber de la Gara de Nord până la Piața Unirii. În spațiul public au fost speculate tarife mari pentru anumite curse de ridesharing, clienții arătându-se uimiți de cât trebuie să plătească pentru câțiva kilometri parcurși în oraș.

Ziua de 18 februarie 2026 a fost intensă pentru mulți cetățeni din pricina condițiilor meteorologice nefavorabile. După mesajul Ro-Alert emis puțin după ora 04:00, în care autoritățile au sfătuit populația să evite deplasările, precum și situația din „teren” (zăpada s-a depus în strat gros de peste 30 de centimetri), unii dintre cetățeni au ales o cale alternativă de transport, în condițiile în care traficul a fost paralizat. În București, de pildă, nu au circulat tramvaiele sau autobuzele timp de ore întregi, îndeosebi în momentul zilei când mulți cetățeni își fac cale către locurile de muncă.

Cât a costat o cursă Uber pe cod roșu de ninsori, în București

Între timp, unii dintre clienții firmelor de ridesharing au ales și acest tip de transport. În spațiul public au fost speculate diverse tarife uriașe percepute pentru distanțe de câțiva kilometri. Însă nu toți clienții au întâmpinat astfel de prețuri la cursele de ridesharing. De pildă, un bucureștean a plătit, ieri, pentru o cursă Uber de la Gara de Nord până la Piața Unirii un preț mult mai mic față de cele speculate.

De exemplu (vezi imaginea de mai jos), pentru o cursă de 4 kilometri, care a durat circa 15 minute, unui client i-a fost cerut prețul de aproape 35 de lei.

