Prima pagină » Actualitate » Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele

01 feb. 2026, 07:06, Actualitate
Chiar dacă iarna nu se lasă dusă și un nou val de frig a pătruns în țara noastră, mulți români vor să știe, totuși, cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Ei bine, cei care își fac, deja, planuri pentru concediul pe anul acesta ar trebui să știe că 2026 vine cu o plajă largă de prețuri la cazare, în funcție de stațiune și de confortul dorit.

Există și variante accesibile, sub 200 de lei pe noapte, dar și prețuri care sar de 2.000 de lei pentru o cameră dublă. Litoral pentru toți, nu-i așa?

Cât costă cazarea în Mamaia

Am centralizat pentru dumneavoastră datele disponibile acum, la 1 februarie, iar ce am găsit pe piață ne arată că Mamaia rămâne zona premium de pe litoralul românesc. În schimb, sudul continuă să fie ceva mai prietenos cu portofelul turiștilor.

În Mamaia, de exemplu, o noapte de cazare la un hotel de 2 stele pornește de la aproximativ 250 de lei și poate ajunge până la 450 de lei. Dacă urcăm spre 3 stele, și prețul crește, între 450 și 750 de lei pe noapte. Pentru hotelurile de 4 și 5 stele, tarifele sar de 950 de lei și pot depăși chiar 2.500 de lei pentru o cameră dublă în plin sezon estival.

Iar pentru Mamaia Nord, zona care s-a dezvoltat puternic în ultimii ani, prețurile sunt și mai ridicate. Cazarea la un hotel de 2 stele începe de la 280 de lei, la cel de 3 stele costă între 500 și 850 de lei, iar pentru 4 și 5 stele vorbim de tarife ce pot varia între 1.000 și 2.800 de lei pe noapte.

Ofertele din Jupiter și Venus

Eforie Nord, Neptun, Olimp sau Jupiter sunt stațiuni de mijloc, dacă le putem numi astfel, care oferă un echilibru între condiții și costuri. De exemplu, în Eforie Nord, o noapte la 2 stele costă între 160 și 250 de lei, la 3 stele, între 300 și 550 de lei, iar la 4-5 stele se poate ajunge la 750-1.400 de lei.

În Neptun, tarifele sunt de 220-350 de lei (la 2 stele), 400-650 de lei (la 3 stele) și 850-1.600 de lei (la 4-5 stele). Nici Olimp nu este prea departe, cu prețuri pornind de la 250 de lei (pentru 2 stele) și ajungând până la 2.200 de lei, în hotelurile de top.

Stațiunile Jupiter și Venus vin și ele cu oferte variate. La Jupiter, prețurile pornesc de la 200 de lei la 2 stele și pot ajunge la 1.300 de lei pentru hoteluri de 4 și 5 stele, în timp ce în Venus intervalul este de 200-300 de lei (2 stele), 380-600 de lei (3 stele) și până la 1.500 de lei pentru unitățile de o categorie superioară.

Sudul litoralului, cea mai ieftină variantă

Turiștii care caută variante mai ieftine pot opta pentru stațiunile din sudul litoralului – Eforie Sud, Mangalia, 2 Mai sau Saturn. Aici, prețurile sunt cu mult mai mici. De exemplu, în Eforie Sud, o cameră la 2 stele poate costa doar 140-220 de lei pe noapte, iar la 3 stele, între 250 și 400 de lei. Chiar și la 4-5 stele tarifele se mențin relativ scăzute, între 500 și 800 de lei.

La Mangalia, prețurile pornesc de la 150 de lei la 2 stele și ajung la 900 de lei la hotelurile de top. Iar în 2 Mai, o noapte de cazare variază între 180 și 250 de lei la 2 stele, 280-400 de lei la 3 stele și peste 550 de lei la 4-5 stele. Nici Saturn nu are prețuri exagerate – aici se poate închiria o cameră cu 180-280 de lei (2 stele), 320-500 de lei (3 stele) sau 700-1.100 de lei (4-5 stele).

Cândva stațiunea preferată a tineretului, Costinești vine cu tarife pentru toți, ce pleacă de la 190-280 de lei la 2 stele și ajung până la 900 de lei, la hotelurile de 4-5 stele. În fine, în Vama Veche, prețurile sunt de 250-400 de lei la 2 stele, 450-750 de lei la 3 stele și pentru 4-5 stele pornesc de la 900 de lei pe noapte.

Diferențe uriașe între stațiuni

Comparând stațiunile, se poate vedea că, la prețul unei singure nopți la 5 stele în Mamaia, de exemplu, un turist poate sta aproape o săptămână într-un  hotel de 2 stele din sudul litoralului. Dar, ca de obicei, alegerea fiecăruia ține de buget, de așteptări și de ce își dorește  de la perioada concediului.

