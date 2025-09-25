Vânzătoarea care caută o clientă pentru a îi restituii banii plătiți în plus. „Doamna care a cumpărat cratița cu capac, vă rog reveniți”

O clientă care a plătit mai mult decât trebuia pentru un produs este căutată de vânzătoarea magazinului. Femeia din Roman care lucrează la centrul comercial a fost felicitată pentru gestul de a înapoia banii.

„Bună seara, doamna care a cumpărat cratița cu capac din Piața Mare, din Potcoavă, vă rog reveniți de duminică până miercuri pentru că mi-ați dat cu 100 de lei mai mult! Mulțumesc!”, a scris femeia miercuri, într-o postare pe grupul public de Facebook „Orașul Roman”, care are peste 70.000 de membri.

Clienta căutată de vânzătoare pentru că a plătit bani în plus pe un produs

Mesajul a strâns rapid numeroase aprecieri, comentarii, dar și distribuiri. Internauții au felicitat-o pe femeie pentru gestul său plin de onestitate.

„Mai există și oameni cu caracter”, a scris un internaut, în timp ce altul a comentat: „Ce frumos, bravo om onest!”. „Felicitări maxime, Dumnezeu sa va dea înzecit!!! Doamne ajuta sa vadă și cine trebuie aceasta postare!! Mă înclin cu respect pentru gestul dumneavoastră!!!”.„Mai rar oameni cinstit dar cu credință în Dumnezeu”. „Nu am mai auzit așa ceva sa te cheme vânzătorul că ai plătit mai mult!”. „Bine că am trăit să pot vedea și oameni deosebiți cu caracter și suflet mare!!! Felicitări!!!!”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

