Viorel Tudose, sponsorul principal al FC Argeș, a vrut să preia echipa, după promovarea în Superliga, dar apoi a anunțat că s-a retras din club din cauza relației tensionate cu galeria.

Tudose e patronul Getica 95, care a sponsorizat în sezonul încheiat pe FC Argeș, echipă nou-promovată în Superliga. Omul de afaceri s-a retras și pentru că echipa are o formă de organizare ce nu-i permite să devină societate pe acțiuni.

Viorel Tudose are patru firme, iar cea mai importantă este Getica 95 COM, una dintre cele mai mari furnizoare de energie electrică din România.

A vrut să preia echipa din Superliga, dar s-a retras de la club

„Nu mai comentez nimic. Nu mai am nicio legătură cu FC Argeș din data de 15 iunie. Consider că este mult mai bine să nu mai mă implic la FC Argeș. Nu mi-a adus nimic bun, mai ales relația cu suporterii, coordonată de o persoană din județul Argeș care probabil că nu-i place implicarea mea acolo.

Și am avut un grup, un anumit grup de suporteri, dar trebuie să știți că sunt și suporteri care mă plac, care… O anumită persoană din județul Argeș, din orașul Pitești, a coordonat o anumită relație cu un grup de suporteri cu mine și am decis că nu mai are rost să continui la FC Argeș. Și este o retragere care mă doare, pentru că am investit pe lângă bani, și nu consider că banii sunt importanți, mult suflet ținând cu FC Argeș.

Am investit sufletește foarte mult. Partea financiară nici nu o pun în calcul, sunt unul dintre puțini oameni, dacă nu singurul, care nu am împrumutat, să zic așa, un club de fotbal, doar am dat bani ca el să funcționeze. Dar câteodată este bine să spui stop, chit că din punct de vedere emoțional este greu să te retragi de acolo, de la echipa la care ții de la 4 ani.

Eu voi ține în continuare cu FC Argeș, voi rămâne suporterul necondiționat al lui FC Argeș, dar nu mai pot continua la FC Argeș după ultimele evenimente”, a spus Viorel Tudose, pentru jurnaluldearges.ro.

FC Argeș a plecat în cantonament cu banii dați de Tudose

„Și asta a contat și acest aspect a contat foarte mult. Că nu se poate transforma, fiind un ONG nu se poate transforma într-o societate pe acțiuni, am înțeles acest lucru, am încercat să găsim soluții cu avocații, dar nu au fost găsite soluții din cauza pasivității din partea Consiliului Local Pitești și atunci, coroborat cu ce spuneam mai înainte…

Poate aș fi mers înainte dacă nu aș fi avut câteva înregistrări primite din partea unor suporteri care au fost puși să scandeze împotriva lui Tudose și să denigreze pe Getica 95 și pe Tudose. Aceste lucruri nu se fac mai ales când tu ajuţi echipa unui oraș, mai ales când…

Aveam o promisiune către Dani Coman, am virat 80.000 de euro ca echipa să poată pleca în cantonament în Slovenia, ca să știți, și se poate verifica prin contracte, prin facturi.

Pentru că echipa nu putea să plece în cantonament, i-am promis lui Dani Coman treaba asta, că îl ajut cu o sumă de bani, și m-am ținut de cuvânt. În rest, nu pot să mai rămân lângă cineva care nu mă dorește și care nu este prima dată când încearcă să denigreze Getica 95 și pe mine, personal, Viorel Tudose.

Ceea ce pot să spun și se poate verifica, în anul 2020, când eu am venit la FC Argeș, nu am venit ca să-mi fac reclamă. Eu am venit din postura de furnizorul de energie numărul 1 al României, în 2020, la o echipă care de abia promovase…”, a mai declarat acesta.