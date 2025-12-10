Acasă la VICECAMPIOANA europeană. Ce pasiune are

Andreea Dragoman, componentă a lotului național de de tenis de masă și-a descoperit noi plăceri: face puzzle-uri, LEGO și colorează.

Andreea Dragoman a avut un an 2025 de excepție! E vicecampioană europeană cu echipa națională de tenis de masă, iar în această vară, după 7 ani petrecuți la cămin, s-a mutat la casa ei. „Este foarte bine să mă întorc acasă după o competiție. Abia aștept! Este alt sentiment când știu că mă întorc la casa mea” spune Andreea.

Ce pasiune are Andreea Dragoman

„Puzzle-ul îmi plăcea de când eram mică, făceam foarte mult puzzle-uri. Pasiunea pentru colorat am descoperit-o recent, anul acesta, iar cea pentru Lego de un an. Am vrut să îmi ocup timpul cu ceva productiv”, dezvăluie vicecampioana europeană la tenis de masă.

„Acest puzzle m-a fascinat foarte tare pentru că nu este puzzle-ul din imaginea de pe cutie, este un puzzle din viitor … este aceeași cafenea, doar că mulți ani mai târziu. Asta mi-a plăcut foarte tare, pentru că în timp ce îl fac nu știu ce fac și descopăr la final”, mărturisește sportiva.

Tânara și l-a comandat și pe următorul: „Este cu atleți, doar că perspectiva e diferită, trebuie să fac puzzle-ul din perspectiva unuia dintre atleți”.

Casa ei e plină de flori din Lego

Îmi plac florile și cum sunt plecată destul de des, nu pot să am grijă de ele, dar cele din LEGO sunt permanente, așa că le pot avea în fiecare zi în casă”, se amuză aceasta. În privința cărților de colorat, Andreei nu îi ia mai mult de o oră și jumătate să termine una! Ea povestește cum și le alege: „Depinde și de sezon, am și cu Valantine’s Day, pentru că am început să colorez în acea perioadă. Am cu animăluțe, cu fete care stau în casă, cu activități de fete”.

Ei îi strălucesc ochii atunci când vorbește despre casa în care locuiește din această vară. „Abia așteptam să mă mult, am făcut-o exact cum mi-am dorit. Este casa visurilor mele. De ani buni îmi doream să am o casă a mea și chiar mă amuz că atunci când eram mică și primeam un cadou pentru casă eu spuneam: Acest cadou îl păstrez pentru casa mea. Și uite că mi-am îndeplinit visul” spune sportiva.

Din locuința sportivei nu putea lipsi colțul cu medalii și trofee. „Când mă trezesc dimineața și dau cu ochii de ele mi se umple inima de bucurie. Este munca mea de atâția ani și când le văd, mă motivez și mai tare să muncesc și să aduc cât mai multe rezultate” încheie aceasta.