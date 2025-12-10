David Popovici nu și-a încasat încă premierile de la ANS pentru medaliile câștigate. Sume restante din vara anlui 2024

David Popovici, campion olimpic și mondial la înot, a reclamat întârzieri privind premierile de la Agenția Națională pentru Sport (ANS). Sportivul susține că nu a încasat încă sumele restante, unele dintre ele datând din vara anului 2024.

Tânărul a declarat că situația în care se află este similară cu cea a colegilor săi, care au fost nevoiți să aștepte luni de zile pentru a-și revendica recompensele financiare pentru performanțele lor sportive. Popovici a tras un semnal de alarmă asupra dificultăților din sistem și a evidențiat faptul că sportivii români nu ar trebui să se confrunte cu astfel de situații.

„Şi eu sunt în aceeaşi situaţie ca toţi ceilalţi. Eu cred că din vara anului trecut sunt în această situaţie. Sper ca pentru mine, dar şi pentru ceilalţi sportivi să se rectifice situaţia. Nu ştiu exact ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus şi o să spun că sportul este cel mai bun ambasador al ţării. De aceea cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate naţională. Dacă ar fi o prioritate şi s-ar pune mai mult accent pe sport, toţi am avea de câştigat, am avea o societate mult mai educată din punctul ăsta de vedere”, a declarat Popovici, citat de Agerpres.

Popovici: ”Sportul ar trebui să fie o prioritate națională”

Sportivul a vorbit și despre lipsa infrastructurii sportului românesc și a fost întrebat ce așteptări are, după ce Ciprian Ciucu a devenit noul primar general al Capitalei.

“Nu ştiu ce sfat aş putea să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus şi mereu o să spun că sportul mi se pare cel mai bun ambasador al ţării şi cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate naţională. Cred că am avea cu toţii de câştigat, am fi o societate mult mai educată din punctul ăsta de vedere, dacă s-ar pune mai mult accent pe sport. Îmi ştiţi deja discursul şi cum mereu vorbesc despre lipsa infrastructurii sportului. Există câteva bazine olimpice şi semiolimpice, dar cu siguranţă nu la nivelul la care au nevoie tinerii sportivi. Mi-ar plăcea să văd mai multă înclinare către partea asta, educaţia sportivă, un stil de viaţă mai sănătos şi facilitat accesul la piste de biciclete de exemplu”, a spus Popovici.

Înotătorul nu are speranţe mari în ceea ce priveşte bazinul de la “Lia Manoliu”: “Nu ştiu dacă să mai mai am atât de multe speranţe. Vorbesc cred de un an sau doi despre condiţiile de acolo mai ales în timpul iernii. Bazinul este în paragină de aproximativ 10 ani. Răspunsurile au fost pasate din stânga în dreapta”, a adăugat Popovici.

