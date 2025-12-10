Prima pagină » Sport » Dorinel Munteanu a semnat cu Hermannstadt! Ce a declarat la numire

10 dec. 2025, 17:49, Sport
Hermannstadt, formația aflată pe penultimul loc din Superliga, a anunţat, miercuri, că noul antrenor al echipei este Dorinel Munteanu, acesta semnând un contract valabil un sezon și jumătate.

Marius Măldărășanu, în funcție din 2019, și-a reziliat contractul de comun acord cu formația din Sibiu.

Dorinel Munteanu a avut o carieră deosebită și a jucat la CSM Reşiţa, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo Bucureşti, Cercle Bruges, FC Koln, Wolfsburg, Steaua Bucureşti, CFR Cluj, FC Argeş, FC Vaslui şi U Cluj.

A cucerit campionatul, Cupa României şi Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa naţională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecţionat fotbalist român din toate timpurile (134 de prezenţe/16 goluri).

Dorinel Munteanu şi-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui, Steaua Bucureşti, U Cluj, Oţelul Galaţi, Dinamo Bucureşti, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Gabala, Astra Giurgiu, Zakho FC şi CSM Reşiţa, scrie site-ul celor din Sibiu.

A fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012, reuşind în 2011 să câştige campionatul şi Supercupa României, dar şi în perioada 2021 – 2024, reuşind să-i readucă pe gălăţeni din Liga 3 în Superligă şi într-o finală de Cupa României.

Ce a spus Dorinel Munteanu?

„Am venit cu gânduri bune la Hermannstadt. Este cea mai importantă provocare a mea ținând cont că la Sibiu am avut în trecut momente foarte frumoase. Mă leagă multe de acest oraş, de această echipă.

Îmi doresc mult ca împreună cu stafful, jucătorii şi conducerea să readucem echipa la identitatea din ultimii ani. Adică să fie o echipă puternică, o echipă de temut în campionat”, a declarat Munteanu într-un clip video publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului.

După 19 etape de Supeliga, FC Hermannstadt ocupă penultimul loc, 15 din 16, cu doar 12 puncte.

