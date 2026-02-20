Dani Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a fost vehement împotriva arbitrului Radu Petrescu, despre care consideră că a viciat rezultatul meciului cu Petrolul, 1-2.

Kyros Vassaras, șeful CCA, l-a invitat la sediul FRF pentru o discuție în acest sens.

Dani Coman, prima reacție după discuția cu Kyros Vassaras! „Nu ne încălzește cu nimic”

„Ni s-a transmis că fost o greșeală flagrantă, că arbitrul a fost suspendat, că nu se poate îndrepta o greșeală cu altă greșeală. Nu ne încălzește cu nimic că a fost suspendat, punctele nu ni le dă nimeni înapoi. Sper să avem același dialog de acum. Îi mulțumesc lui Kyros în primul rând pentru dialogul prin email pe care l-am avut. Sper să avem parte de arbitraje bune.

Mi-au pus la dispoziție tot ce am cerut și e normal că am fost de acord. Din punctul meu de vedere, a existat transparență, ne-au pus la dispoziție tot ce am cerut. Mă bucur și îi mulțumesc, când am dreptate îmi spun punctul de vedere argumentat.

În viață și în carieră la fel am fost. Din punctul de vedere al unui conducător, la fel voi face. Domnul Kyros și domnul Savaniu au fost de bună credință, au pus la dispoziție imaginile și înregistrările. A fost un dialog omenesc.

E departe de mine gândul că lui Radu Petrescu i s-a impus sau a făcut altceva. Nu am spus asta nici măcar la nervi. Sunt greșeli flagrante, a fost viciere de rezultat, iar cine greșește trebuie să plătească”, a declarat Dani Coman, la Prima Sport 1.

Și sibienii au luat foc: „Pe cine protejaţi, domnilor?”

FC Hermannstadt a solicitat public, joi, să fie prezentată analiza detaliată a CCA privind meciul FCH cu CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri şi convorbirile acestora cu camera VAR.

„Hermannstadt îşi exprimă public nemulţumirea şi indignarea cu privire la lipsa de reacţie a Comisiei Centrale a Arbitrilor faţă de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27 din Superliga României.

Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentele litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj. Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiţiei, dar şi a celorlalte cluburi din Superliga

Pe cine protejaţi, domnilor?”, notează FC Hermannstadt într-un comunicat.