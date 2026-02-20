Prima pagină » Sport » Dani Coman, prima reacție după discuția cu Kyros Vassaras! „Nu ne încălzește cu nimic”

Dani Coman, prima reacție după discuția cu Kyros Vassaras! „Nu ne încălzește cu nimic”

20 feb. 2026, 10:48, Sport
Dani Coman, prima reacție după discuția cu Kyros Vassaras! „Nu ne încălzește cu nimic”
Galerie Foto 6

Dani Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a fost vehement împotriva arbitrului Radu Petrescu, despre care consideră că a viciat rezultatul meciului cu Petrolul, 1-2.

Kyros Vassaras, șeful CCA, l-a invitat la sediul FRF pentru o discuție în acest sens.

Dani Coman, prima reacție după discuția cu Kyros Vassaras! „Nu ne încălzește cu nimic”

„Ni s-a transmis că fost o greșeală flagrantă, că arbitrul a fost suspendat, că nu se poate îndrepta o greșeală cu altă greșeală. Nu ne încălzește cu nimic că a fost suspendat, punctele nu ni le dă nimeni înapoi. Sper să avem același dialog de acum. Îi mulțumesc lui Kyros în primul rând pentru dialogul prin email pe care l-am avut. Sper să avem parte de arbitraje bune.

Mi-au pus la dispoziție tot ce am cerut și e normal că am fost de acord. Din punctul meu de vedere, a existat transparență, ne-au pus la dispoziție tot ce am cerut. Mă bucur și îi mulțumesc, când am dreptate îmi spun punctul de vedere argumentat.

În viață și în carieră la fel am fost. Din punctul de vedere al unui conducător, la fel voi face. Domnul Kyros și domnul Savaniu au fost de bună credință, au pus la dispoziție imaginile și înregistrările. A fost un dialog omenesc.

E departe de mine gândul că lui Radu Petrescu i s-a impus sau a făcut altceva. Nu am spus asta nici măcar la nervi. Sunt greșeli flagrante, a fost viciere de rezultat, iar cine greșește trebuie să plătească”, a declarat Dani Coman, la Prima Sport 1.

Și sibienii au luat foc: „Pe cine protejaţi, domnilor?”

FC Hermannstadt a solicitat public, joi, să fie prezentată analiza detaliată a CCA privind meciul FCH cu CFR Cluj, inclusiv înregistrările audio dintre arbitri şi convorbirile acestora cu camera VAR.

„Hermannstadt îşi exprimă public nemulţumirea şi indignarea cu privire la lipsa de reacţie a Comisiei Centrale a Arbitrilor faţă de mai multe faze importante din meciul disputat de echipa noastră în etapa nr. 27 din Superliga României.

Mai precis, ne referim aici la refuzul CCA de a prezenta public analiza tuturor momentele litigioase din timpul meciului cu CFR Cluj. Considerăm că acest fapt este o sfidare la adresa clubului nostru, a competiţiei, dar şi a celorlalte cluburi din Superliga

Pe cine protejaţi, domnilor?”, notează FC Hermannstadt într-un comunicat.

Recomandarea video

Mediafax
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia extinde producția în afara României. Un nou model va fi produs în Turcia
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce ne place mirosul de ploaie?
CONTROVERSĂ Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile”
11:22
Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
11:11
Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
FLASH NEWS Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie
11:01
Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
11:00
Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
11:00
Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
POLITICĂ Merz intră în cursa pentru un nou mandat la șefia CDU. Angela Merkel, invitată de onoare la Congresul decisiv de la Stuttgart
10:57
Merz intră în cursa pentru un nou mandat la șefia CDU. Angela Merkel, invitată de onoare la Congresul decisiv de la Stuttgart

Cele mai noi

Trimite acest link pe