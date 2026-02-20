Prima pagină » Sport » Julia Sauter, cel mai bun REZULTAT din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice

Julia Sauter, cel mai bun REZULTAT din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice

20 feb. 2026, 12:58, Sport
Julia Sauter, cel mai bun REZULTAT din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice

Julia Sauter a concurat la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 și a reuşit cea mai bună performanţă a carierei şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la Olimpiadă, locul 17.

Ea e născută în Germania și are cetățenie română din octombrie 2025. La liber a obținut 127.80 puncte şi un personal best la total, 190.93 puncte.

Aurul olimpic a fost câştigat de Alysa Liu, cu un total de 226.79 puncte, locul doi a fost obținut de Kaori Sakamoto, 224.90 puncte, și locul trei a fost luat de Ami Nakai, 219.16 puncte.

Julia Sauter, cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice

„Absolut spectaculos. Istorie scrisă cu lacrimi de bucurie. La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina, Julia Sauter nu a concurat doar pentru un punctaj. A concurat pentru un vis, pentru ani de muncă tăcută și pentru o țară care, prin ea, a urcat într-un loc în care nu mai fusese niciodată. 190,93 de puncte. Personal best. Cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice. Program curat, elegant, plutitor. Emoție pură. Iar la final, lacrimi – nu de presiune, ci de eliberare. ”O, Doamne!”, spus din inimă, a fost ecoul unui moment care depășește clasamentele. Indiferent de locul final, Julia Sauter a rescris istoria României pe gheață, depășind un record care rezista din 2002. Este dovada că performanța adevărată înseamnă curaj, consecvență și credința că imposibilul poate deveni real. Respect, Julia. Mulțumim pentru emoție, pentru inspirație și pentru acest moment care rămâne” scrie pe pagina de Facebook Agenţia Naţională pentru Sport.

„Când am auzit, wow, 190 de puncte, nu te-ai fi gândit la asta, nu?”

Julia Sauter a spus după performanța de la JO Milano Cortina 2026. „Când am auzit, wow, 190 de puncte, nu te-ai fi gândit la asta, nu? Trebuie să spun sincer, nici eu. Am fost atât de fericită când am văzut cele 190 de puncte. În ceea ce privește planurile de viitor și cum mă simt, încă nu știu, poate încă un an, maximum doi. Trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, nu este un sport în care să devii bogată. Și, la un moment dat, trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață, iar anii trec” a spus Julia Sauter, potrivit Eurosport.

Julia Sauter, 28 de ani, e căsătorită din 2021 și e stabilită în Germania.

Recomandarea video

Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cât de adevărată este expresia că „frigul ți-a intrat în oase”?
ULTIMA ORĂ Gaşca trapperului MGK 666 prinsă iar cu arme. Jandarmii le-au făcut alte dosare penale
12:34
Gaşca trapperului MGK 666 prinsă iar cu arme. Jandarmii le-au făcut alte dosare penale
NEWS ALERT PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj”
12:08
PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj”
FINANCIAR Cu economia în recesiune tehnică, Guvernul Bolojan anunță „revenirea pe traiectorie ascendentă”
12:06
Cu economia în recesiune tehnică, Guvernul Bolojan anunță „revenirea pe traiectorie ascendentă”
Bolojan anunță că vrea să crească natalitatea, dar taie indemnizațiile mamelor și speranțele tinerilor de a-și lua casă. Ungaria și Polonia au o politică reală de încurajare a natalității: credite nerambursabile și tăieri de taxe pentru familii cu copii
12:00
Bolojan anunță că vrea să crească natalitatea, dar taie indemnizațiile mamelor și speranțele tinerilor de a-și lua casă. Ungaria și Polonia au o politică reală de încurajare a natalității: credite nerambursabile și tăieri de taxe pentru familii cu copii
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna”
12:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna”
DRAMĂ Doliu la Hollywood. Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o boală foarte grea
11:53
Doliu la Hollywood. Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey” și „Euphoria”, a murit la 53 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o boală foarte grea

Cele mai noi

Trimite acest link pe