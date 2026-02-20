Julia Sauter a concurat la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 și a reuşit cea mai bună performanţă a carierei şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la Olimpiadă, locul 17.

Ea e născută în Germania și are cetățenie română din octombrie 2025. La liber a obținut 127.80 puncte şi un personal best la total, 190.93 puncte.

Aurul olimpic a fost câştigat de Alysa Liu, cu un total de 226.79 puncte, locul doi a fost obținut de Kaori Sakamoto, 224.90 puncte, și locul trei a fost luat de Ami Nakai, 219.16 puncte.

Julia Sauter, cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice

„Absolut spectaculos. Istorie scrisă cu lacrimi de bucurie. La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina, Julia Sauter nu a concurat doar pentru un punctaj. A concurat pentru un vis, pentru ani de muncă tăcută și pentru o țară care, prin ea, a urcat într-un loc în care nu mai fusese niciodată. 190,93 de puncte. Personal best. Cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice. Program curat, elegant, plutitor. Emoție pură. Iar la final, lacrimi – nu de presiune, ci de eliberare. ”O, Doamne!”, spus din inimă, a fost ecoul unui moment care depășește clasamentele. Indiferent de locul final, Julia Sauter a rescris istoria României pe gheață, depășind un record care rezista din 2002. Este dovada că performanța adevărată înseamnă curaj, consecvență și credința că imposibilul poate deveni real. Respect, Julia. Mulțumim pentru emoție, pentru inspirație și pentru acest moment care rămâne” scrie pe pagina de Facebook Agenţia Naţională pentru Sport.

„Când am auzit, wow, 190 de puncte, nu te-ai fi gândit la asta, nu?”

Julia Sauter a spus după performanța de la JO Milano Cortina 2026. „Când am auzit, wow, 190 de puncte, nu te-ai fi gândit la asta, nu? Trebuie să spun sincer, nici eu. Am fost atât de fericită când am văzut cele 190 de puncte. În ceea ce privește planurile de viitor și cum mă simt, încă nu știu, poate încă un an, maximum doi. Trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, nu este un sport în care să devii bogată. Și, la un moment dat, trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață, iar anii trec” a spus Julia Sauter, potrivit Eurosport.

Julia Sauter, 28 de ani, e căsătorită din 2021 și e stabilită în Germania.