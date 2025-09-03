Adrian Mititelu l-a TRANSFERAT pe Vladislav Blănuță la miezul nopții. A semnat cu Dinamo Kiev. Detalii despre contract

Vladislav Blănuță e noul jucător al celor de la Dinamo Kiev, fosta echipă a lui Mircea Lucescu. Transferul a fost anunțat de clubul din Ucraina la miezul nopții.

Mititelu, patronul de la FC U, club care-l deținea pe Vladislav Blănuță, va primi 2.500.000 de euro și 20 la sută dintr-un viitor transfer.

Jucătorul va primi în primul an de contract 30.000 de euro pe lună. Dinamo Kiev a stabilit și o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro, arată ProSport.

Adrian Mititelu l-a transferat pe Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

„Vladislav Blănuță – noul jucător al lui Dinamo Kiev!Dinamo Kiev a semnat un contract pe 5 ani cu atacantul român în vârstă de 23 de ani, Vladislav Blănuță.Vladislav s-a născut pe 12 ianuarie 2002, la Hîncești (Republica Moldova). Are 1,93 m înălțime, evoluează pe postul de atacant central și joacă cu piciorul drept.

Și-a început cariera de junior în academiile din Cehia, Moldova și România. În 2019 a ajuns la academia clubului italian Pescara, unde în decembrie 2020 a debutat în Serie B pentru prima echipă. Pentru Pescara a bifat 6 apariții.

În septembrie 2022 a fost împrumutat la Universitatea Craiova 1948. După încheierea sezonului, transferul a fost definitivat, iar în vara lui 2023 a semnat un contract permanent cu clubul. În sezonul 2023/2024 a jucat 31 de meciuri și a înscris 8 goluri. În stagiunea 2024/2025 a fost împrumutat la Universitatea Cluj, unde a adunat 37 de partide și 12 goluri.

La nivel internațional a evoluat pentru naționalele de juniori și tineret ale Moldovei. Din 2023 reprezintă România, pentru care a strâns deja mai multe apariții la selecționatele U20 și U21.De menționat că tatăl său, Eduard Blănuță, este un antrenor cunoscut, aflat în prezent la cârma echipei Petrocub, din prima ligă a Moldovei. Bine ai venit, Vlad!” scrie siteul lui Dinamo Kiev.

Arcadie Zaporojanu, cel care a făcut transferul, a declarat: „Cu minute numărate până la închiderea perioadei de legitimare pentru cupele europene, am reușit transferul lui Vladislav Blănuță – internațional român U-21, originar din Republica Moldova – de la FC Universitatea Craiova la Dinamo Kiev, campioana en-titre a Ucrainei. Felicitări, Vlad, și mult succes la unul dintre cele mai titrate cluburi din fotbalul european”.