Ionuț Moșteanu este noul ministru al Apărării Naționale. În plan sportiv Gândul a aflat că ar fi practicat voleiul fiind, totodată, un susținător al echipei FC Argeș.

Apropiații lui susțin că-i place sportul și tocmai de aceea angajații CSA Steaua speră ca noul ministru să pună ordine în clubul din Ghencea. Și să facă schimbările mult așteptate.

Angajații CSA Steaua, la capătul răbdării după ce Ministerul Apărării are un nou șef: „Să facă schimbarea! Bachide să nu mai conducă clubul” (EXCLUSIV)

„Suntem pe marginea prăpastiei. Domnul ministru ar trebui să taie răul de la rădăcină și să nu-l mai lase pe domnul Bachide să răspundă de destinele clubului. De când domnul Bachide a început să se implice la Steaua, clubul este la pământ.

Avem nevoie de un comandant care să fie cu adevărat devotat acestui club și nu carieriști cu grade cum se întâmplă acum. Soluții ar fi. Unul dintre cei care ne-ar putea scoate din marasmul în care ne aflăm este Răzvan Pîrcălabu, omul care conduce secția de lupte de la Steaua, președintele Federației Române de Lupte și viceoreședinte si Uniunii Europene de lupte.

Din păcate Pîrcălabu nu este dorit în această funcție tocmai de acest domn Bachide. Știe toată lumea acest lucru”, a precizat o sursă din cadrul clubului.

Pîrcălabu spune că ar fi o onoare să conducă Steaua

Crescu și format ca sportiv în curtea clubului Steaua, Răzvan Pîrcălabu nu a negat vreodată faptul că și-ar dori să conducă clubul.

„Pentru mine ar fi o onoare imensă. Am crescut la clubul Steaua. Da, am fost și voi fi un stelist adevărat. Există o experiență managerială pe care o am de când am de când conduc Federația Română de Lupte, pe care aș putea să o folosesc și calitate de conducător al unui club. Acum, vom vedea ce va fi”, preciza Pîrcălabu în mass-media, nu cu mult timp în urmă

Și Dinamo își dorește un concurent puternic, nu doar pe hârtie

Numirea unui comandant puternic la conducerea clubului Steaua ar însemna o concurență reală și chiar dorită și de către rivalii din Ștefan cel Mare, cei de la Dinamo.

„Am discutat și noi cu domnul președinte Popa, care face o treabă excelentă la clubul Dinamo. Concurența la toate disciplinele sportive ar fi un lucru foarte bun pentru ei. Pentru că doar așa se obține marea performanță. Deocamdată și ei își dau seama că aleargă de unii singuri și nu-și doresc asta”, a mai precizat sursa noastră.