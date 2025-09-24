Prima pagină » Sport » Angelescu l-a distrus pe Florin Manea, care a cerut ca Alex Dobre să PLECE de la Rapid. „Știm antecedentele. Încearcă să fraudeze pe toată lumea”

24 sept. 2025, 11:31, Sport
Alex Dobre s-a certat cu unii fani ai Rapidului, după înfrângerea cu Hermannstadt, 1-2, iar Florin Manea a susținut că liderul echipei numai are ce să caute în Giulești.

„Ce dracu ai câştigat tu în cariera ta pentru Rapid să ai tupeul să te iei cu suporterii? Ce sfat să îi dau pentru împăcare? La revedere! După părerea mea el trebuie să îşi caute echipă şi să îşi vadă de drum. O să vedeţi ce viaţă va avea de acum Alex Dobre în Giuleşti”, a spus Florin Manea.

Ce s-a întâmplat la Rapid – Hermannstadt, 1-2, când Dobre s-a contrat cu un grup de suporteri.

Victor Angelescu l-a distrus pe Florin Manea, care a cerut ca Alex Dobre să plece de la Rapid

„Nu am cum să fiu de acord cu această opinie. În primul rând, nu s-a certat cu galeria. Acolo au fost 3-4 oameni care, din punctul meu de vedere, nu aveau de ce să aibă reacțiile respective. Ce a spus este o aberație. Cum să spui că Dobre ar trebui să nu mai fie în Giulești?! Am avut nouă meciuri fără înfrângere și eram pe locul 2, pierdem un meci și ar trebui căpitanul și jucătorul care joacă cel mai bine în sezonul ăsta și care a dat și gol să fie înjurat și n-ai voie să răspunzi… Că pe răposatul Nae Manea îl alergau pe șinele de tren. Asta e o tâmpenie! Domnul Manea mai bine să-și vadă de treburile lui, că n-are nicio treabă cu tatăl. Pentru tatăl, cel mai mare respect! Pentru el, am zero respect. Nu este nici măcar rapidist, din punctul meu de vedere! Nu face decât, de ani de zile, să beneficieze de numele tatălui și să se dea pe lângă suporterii rapidiști! Ceea ce încearcă să facă și în acest moment. Este un om care a dat în judecată clubul Rapid și ne cere bani fără să aibă nici măcar 0,1% dreptate sau putință. Încearcă să fraudeze pe toată lumea!”, a declarat Victor Angelescu, la GSP.

„Încearcă să facă bani nemunciți”

„Încearcă și el să facă bani nemunciți. Așa cum a făcut tot timpul! Că știm antecedentele lui Florin Manea. Oamenii de genul ăsta, sincer, sunt o problemă. Nu știu de ce sunt băgați în seamă. Cum ajung astfel de oameni să fie puși pe prima pagină a unui ziar. Asta, cred, e problema mai mare. Nu vreau să intru în detalii, dar nu cred că și suporterii rapidiști știu ei mai bine decât mine. Nu trebuie să le spun eu. Ce părere au ei despre Florin Manea e treaba lor, nu mă bag, nu vreau să intru într-un subiect. Dar atât timp cât tu ne dai lecții de rapidism și dai clubul în judecată fără să ai… A și pierdut în prima instanță. Nu știu de ce vrea bani, trebuie să-l întrebați pe el. A inventat niște lucruri pe acolo.

A fost salariat la club, a fost director sportiv în ligile inferioare, după care a plecat și acum cere o sumă de bani din transferul lui Rareș Ilie. N-a avut nicio legătură cu el. Mă rog, nu contează, e un proces. Suporterii rapidiști îl știu… Dar cineva care dă clubul în judecată fără să fi muncit cu absolut nimic și a mai fost și remunerat de club și ne spune nouă cum trebuie să fie rapidiștii… m-aș abține”, a spus Angelescu.

