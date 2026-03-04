Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, Dumitru Dragomir, este un personaj autentic, cu multe povești de viață savuroase. Fost milițian înainte de 1989, investitor în fotbal după Revoluție, o scurtă perioadă chiar politician, se mândrește că a reușit să facă primul milion de dolari încă din epoca Ceaușescu. Însă, la Revoluție, a fost deposedat de toată avuția, se confesează Mitică Dragomir.

Astfel, a povestit fostul șef al LPF în studioul Gândul, a debutat în viață modest, “de la coada vacii“. Ceea ce nu l-a împiedicat să strângă o avere uriașă încă de pe vremea lui Ceaușescu, când intrase deja în fotbal și ocupa o funcție de răspundere între cadrele de miliție din epocă.

“Eram președinte la bâlci“

Ionuț Cristache: Nea Mitică, dar primul milion când l-ai făcut?

Dumitru Dragomir: La 27 de ani.

Cristache: Asta se întâmpla în?

Dragomir: Eram președinte la bâlci. În 70 și…

Cristache: Deci ai fost milionar în dolari înainte de 89?

Dragomir: Da.

Cristache: Păi ce egalitate de șanse domne…

Dragomir: Tot ce a fost de haram, de haram s-au dus. N-am luat o gogoașă.

Cristache: Păi și cum ați făcut milionul de dolari?

“Ăla e nebun care ține bani în casă“

Dragomir: Dom’le, fiți atent aici. Dau numai ultima parte a vieții mele… Când… M-au arestat după Revoluție…. L-au omorât pe Nuță, în aer. Și imediat l-au arestat pe Marin Bărbulescu (n.r. – cumnatul lui Ceaușescu), care era șeful Poliției Capitalei, și pe secretarul de partid pe municipiu, Popescu și pe mine. Și au venit acasă și mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele, că erau mai vechi. Așa. Covoare, tot, tot, tot, tot. Tot ce strânsesem eu în viața mea. Aur și numai ce, și brilante și tablouri. Că făcusem bani mulți. Vă dați seama la Scornicești. Și la Brașov, președinte atâția ani…

Cristache: Și v-au luat și milionul?

Dragomir: Ce milion? Mi-au luat tot! Tot ce aveam!

Cristache: Dar dvs. nu stăteați cu inima cât un purice cu mormanul ăla de bani în casă?

Dragomir: Păi nu aveam, dom’le, bani în casă. Ce-i?

Cristache: Păi și unde era milionul?

Dragomir: Băgați în bijuterii. Băgați în altceva. Cine dracu’ ține bani în casă? Ăla e nebun care ține bani în casă. Dom’le, dacă ai mai mult de 5.000 de lei în casă, ești un om nebun.

