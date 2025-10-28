Prima pagină » Sport » Aryna Sabalenka și Iga Swiatek au fost sancționate cu depunctarea de WTA. Primele două jucătoare de tenis ale lumii au sfidat regulile

28 oct. 2025, 09:36, Sport
Iga Swiatek și Aryna Sabalenka / foto: Profimedia

Aryna Sabalenka (27 de ani, Belarus) și Iga Swiatek (24 de ani, Polonia) au fost sancționate cu depunctarea de WTA, după ce au sfidat regulile. Primele două jucătoare de tenis ale lumii au marcat a doua abatere, primind sancțiuni mai dure.

S-a aplicat o nouă sancțiune atât pentru Aryna Sabalenka, cât și pentru Iga Swiatek. Pentru că nu au reușit să bifee suficiente turnee obligatorii în sezonul acesta, pentru categoria WTA 500, cele două tenismene au fost penalizate potrivit regulamentului.

Depunctare în clasamentul WTA 500

Odată cu stabilirea noului clasament, Asociația Tenisului Feminin (WTA) a decis depunctarea celor două sportive, după sfidarea regulilor. Jucătoarele de tenis ar fi trebuit să participe la cel puțin 6 turnee WTA 500, per sezon, dar acest aspect nu a fost îndeplinit. Există și excepții de la regulă. De exemplu, atunci când sunt accidentări sau jucătoarele de tenis au un motiv peronal valid. Altfel, sportivele care nu se conformează ajung să fie depunctate.

Aryna Sabalenka și Iga Swiatek nu se află la prima abatere

Aryna Sabalenka și Iga Swiatek nu se află la prima abatere, notează ProSport.ro. Cele două jucătoare de tenis au fos sancționate și anul trecut, după ce nu au participat la turneele obligatorii. În sezonul 2025, a avut loc aceeași situație, însă abaterea a venit cu sancțiuni mai dure. Diferențele din clasament sunt vizibile de la o săptămână la alta.

Săptămâna trecută, Aryna Sabalenka pierduse 10 puncte, iar Iga Swiatek 65 de puncte. După actualizarea clasamentului survenită în cursul zilei de luni, 27 octombrie 2025, se poate observa că Sabalenka are cu 120 de puncte mai puține la rezultatul de la Dubai. În cazul jucătoarei din Polonia, clasamentul arată cu 108 puncte mai puține pentru Stuttgart. Chiar și în aceste condiții, cele două jucătoare își păstrează pozițiile în clasament: Sabalenka pe locul 1, iar Swiatek pe locul 2.

Aceste penalizări vin în contextul în care mai multe sportive din circuitul WTA s-au plâns că trebuie să fie prezente la prea multe turnee.

Sursă foto: Profimedia

