04 mart. 2026, 09:22, Sport
Dragostea plutește în aer în handbalul românesc. Alte două jucătoare și-au asumat relația. Au mărturisit totul printr-un mesaj postat pe Instagram
Alte două jucătoare și-au asumat public relația. Paula Arcos, centrul echipei Gloria Bistrița, a sărbătorit un an de relație cu portarul maghiar Kinga Janurik și a imortalizat momentul printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Cele două sportive vor fi, din sezonul viitor, adversare în Liga Florilor.

Alte două sportive și-au asumat relația

La un an de când formează un cuplu, Paula Arcos a publicat pe Instagram un mesaj dedicat partenerei sale, Kinga Janurik. Declarația ibericei a fost una directă și profund personală.

„Și apoi te-am întâlnit pe tine. Ești tu, dintotdeauna ai fost tu, pentru că tu ești locul meu sigur. Ceva magic, care mă face să strălucesc ca o fetiță. Te iubesc foarte mult, viața mea, în toate viețile mele. Lângă tine mă simt acasă! Te iubesc mai mult decât orice, nu îmi puteam dori ceva mai mult”, a scris Arcos.

Răspunsul portarului naționalei Ungariei a venit rapid și în același registru emoțional: „Nu aș putea să-mi doresc nimic mai bun decât pe tine, ești cea mai frumoasă parte a vieții mele și sunt cea mai norocoasă persoană pentru că îmi voi petrece restul vieții alături de tine! Îți promit că vom zâmbi așa în fiecare zi, pentru că este zâmbetul meu preferat. Te iubesc mult, mult, mult, viața mea, pentru totdeauna și încă o zi. (și un an nou fericit, iubirea mea). Primul an a trecut, mai avem o eternitate în față…”.

Relația lor vine după ce alte jucătoare din handbalul feminin, Lizzie Omoregie și Gabi Moreschi, și-au asumat public poveștile personale.

Din viața personală, direct în duel pe teren

Dincolo de declarațiile din mediul online, cele două vor avea și confruntări oficiale. Paula Arcos are contract cu Gloria Bistrița până la finalul sezonului 2027/2028, în timp ce Kinga Janurik, medaliată cu bronz la Euro 2024 și portar de bază al Ungariei la Mondialul din 2025, va evolua din sezonul următor la Corona Brașov.

Astfel, cele două sportive vor fi adversare în „Liga Florilor”, competiție în care performanța și miza sportivă vor conta, chiar dacă în plan personal împărtășesc aceeași poveste.

