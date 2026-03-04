Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional

Au apărut primele imagini cu momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, a accidentat grav o femeie pe o trecere de pietoni din Capitală. Fotbalistul a plecat de la locul accidentului și a fost reținut pentru 24 de ore.

Imagini din momentul în care Keita lovește o femeie pe trecerea de pietoni

Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de marți, la mai puțin de 24 de ore de la meciul pe care Rapid l-a disputat cu Unirea Slobozia, ți în care jucătorul a bifat 45 de minute. Pe imagini se observă clar cum femeia pășește pe trecerea de pietoni, iar, la un moment dat, observă că o mașină se îndreaptă cu o viteză mult prea mare spre ea, și se oprește.

Fotbalistul nu încetinește și o lovește din plin pe femeie. Keita a fugit de la locul accidentului și a fost reținut pentru 24 de ore, aseară.

„Conducătorul autovehiculului a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, a anunțat ulterior Poliția.

Potrivit Brigăzii Rutiere, Keita a lăsat victima întinsă pe carosabil, contrar spuselor lui Victor Angelescu, acționarul-președinte al Rapidului, care a susținut că jucătorul a oprit o mașină pentru a chema ambulanța.

”S-a panicat, a plecat de acolo. Pe la 10 l-a luat poliția la interogatoriu, am trimis avocați care să-l reprezinte. Din ce știu, acum câteva ore încă era la poliție. Îmi pare foarte rău pentru el, e un băiat de nota 10. Tocmai ce-i veniseră copilul și soția în țară. Are copil de două luni, era foarte fericit.

Pe la 12 și ceva azi-noapte a ajuns autocarul la București. Dimineața s-a trezit să se ducă la rugăciune. Apoi a fost accidentul. Persoana accidentată e la spital. Am trimis un avocat să meargă cu el, că el nu vorbește română. Nu era băut, asta știm sigur, fiind și perioada Ramadanului.

Nu a existat problemă de genul ăsta. Nu știu cum s-a întâmplat. Repet, fiind o anchetă… Știu doar că a fost accidentul, s-a speriat și a plecat înainte să vină poliția”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport 1.

