Prima pagină » Actualitate » Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional

Momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, lovește în plin o femeie pe trecerea de pietoni și fuge. Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional

04 mart. 2026, 12:17, Actualitate

Au apărut primele imagini cu momentul în care Kader Keita, fotbalistul Rapidului, a accidentat grav o femeie pe o trecere de pietoni din Capitală. Fotbalistul a plecat de la locul accidentului și a fost reținut pentru 24 de ore.

Imagini din momentul în care Keita lovește o femeie pe trecerea de pietoni

Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de marți, la mai puțin de 24 de ore de la meciul pe care Rapid l-a disputat cu Unirea Slobozia, ți în care jucătorul a bifat 45 de minute. Pe imagini se observă clar cum femeia pășește pe trecerea de pietoni, iar, la un moment dat, observă că o mașină se îndreaptă cu o viteză mult prea mare spre ea, și se oprește.

Fotbalistul nu încetinește și o lovește din plin pe femeie. Keita a fugit de la locul accidentului și a fost reținut pentru 24 de ore, aseară.

Conducătorul autovehiculului a fost reținut pentru 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia”, a anunțat ulterior Poliția.

Potrivit Brigăzii Rutiere, Keita a lăsat victima întinsă pe carosabil, contrar spuselor lui Victor Angelescu, acționarul-președinte al Rapidului, care a susținut că jucătorul a oprit o mașină pentru a chema ambulanța.

”S-a panicat, a plecat de acolo. Pe la 10 l-a luat poliția la interogatoriu, am trimis avocați care să-l reprezinte. Din ce știu, acum câteva ore încă era la poliție. Îmi pare foarte rău pentru el, e un băiat de nota 10. Tocmai ce-i veniseră copilul și soția în țară. Are copil de două luni, era foarte fericit.

Pe la 12 și ceva azi-noapte a ajuns autocarul la București. Dimineața s-a trezit să se ducă la rugăciune. Apoi a fost accidentul. Persoana accidentată e la spital. Am trimis un avocat să meargă cu el, că el nu vorbește română. Nu era băut, asta știm sigur, fiind și perioada Ramadanului.

Nu a existat problemă de genul ăsta. Nu știu cum s-a întâmplat. Repet, fiind o anchetă… Știu doar că a fost accidentul, s-a speriat și a plecat înainte să vină poliția”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport 1.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

SPORT Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
12:05
Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură
METEO După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
12:00
După temperaturile de primăvară, vine din nou iarna. Ce se întâmplă cu vremea după 10 martie, în România
INEDIT Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
11:56
Comuna din România unde un teren agricol se vinde cu 2 RON/m². Are 2.000 de metri pătrați și se află la aproximativ o oră distanță de București
ANUNȚ Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
11:49
Republica Moldova a declarat stare de alertă în sectorul energetic, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Horia Brenciu, blocat de război în Asia. Cântărețul a decis sa-și lase familia în urmă ca să poată ajunge la concerte, în țară
11:14
Horia Brenciu, blocat de război în Asia. Cântărețul a decis sa-și lase familia în urmă ca să poată ajunge la concerte, în țară
STUDIU Un studiu britanic a arătat că medicamentele pentru slăbit ar putea preveni complicațiile fatale ale atacurilor de cord
11:01
Un studiu britanic a arătat că medicamentele pentru slăbit ar putea preveni complicațiile fatale ale atacurilor de cord
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
De ce poliția amendează, și în 2026, șoferii de motocultor, chiar dacă nu circulă cu viteză și au permis de conducere
Descopera.ro
Sigur n-ai știut! De ce muștele își freacă „picioarele”?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Au bărbații nevoie de mai multe calorii decât femeile? Iată ce spun specialiștii!
CONTROVERSĂ Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
12:24
Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict
EXCLUSIV Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
12:11
Cum a făcut Mitică Dragomir primul milion de dolari încă de pe vremea lui Ceaușescu. “Mi-au luat tot din casă. Tot! Mi-au lăsat perdelele“
FLASH NEWS Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
11:51
Iranul este „aproape” de a lua o decizie privind noul lider. Fiul lui Khamenei a devenit principalul candidat la succesiunea sa
RĂZBOI Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
11:45
Israelul amenință direct conducerea Iranului: „Orice succesor al lui Ali Khamenei va fi eliminat. Nu contează cum îl cheamă sau unde se ascunde”
INEDIT Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă
11:21
Scoția devine prima țară din Marea Britanie care legalizează incinerările cu apă
ENERGIE Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă
11:13
Șeful Transgaz dă asigurări că România nu are probleme cu gazele în contextul războiului din Orient. Tranzitul spre Ucraina și Moldova continuă

Cele mai noi

Trimite acest link pe