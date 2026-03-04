Fost fotbalist de la FCSB, cu pierderi de 5.000.000 de euro în imobiliare, convins că Gigi Becali a dat o mare lovitură

Are 50 de partide jucate pentru echipa lui Gigi Becali, așa că știe ce înseamnă să faci parte din familia FCSB. Unul dintre cei mai iubiți mijlocași la începutul anilor 2000 este convins că latifundiarul din Pipera a dat lovitura și va avea rezultate, pe viitor, scrie PROSPORT.

Gigi Becali a dat de înțeles că primul mare transfer al său în vară va fi cooptarea lui Adrian Ilie în organigrama clubului.

„Ilie este un nume pentru fotbalul românesc”

FCSB a ratat calificarea în play-off, așa că Gigi Becali s-a pus pe treabă și caută să întărească echipa în vederea sezonului următor. Printre deciziile anunțate se numără și aceea a transformării radicale a departamentului de scouting – vrea doi oameni pricepuți care să țină legătura cu impresarii din întreaga lume.

Presa a descoperit că unul dintre cei doi este Adrian Ilie, fostă mare glorie a fotbalului românesc. El va fi cooptat în staff și, din câte se pare, deja s-a înțeles cu Becali în privința împrumutului lui Octavian Popescu la o formație unde să joace meci de meci.

Cândva printre cei mai iubiți fotbaliști din lotul „roș-albaștrilor”, Marian Aliuță spune că „transferul” lui Ilie este cea mai importantă lovitură pe care o putea da patronul FCSB. Aliuță a evoluat pentru gruparea lui Becali în 50 de meciuri, între 2002 și 2004, dar nu a câștigat niciun trofeu. A părăsit clubul după o ceartă gravă chiar cu patronul.

„Adrian Ilie este un nume pentru fotbalul românesc și pentru suflarea stelistă. Este de bun augur. Așa ar fi normal, în fotbalul mare – foști fotbaliști să ajungă acolo unde au avut rezultate. Adrian Ilie este un tip deștept, cu relații în fotbal, pe care și le-a menținut. El, dacă se duce în Spania și vorbește, nu există cineva să nu îl știe. Vorbeam cu el, mi-a spus că este mai respectat acolo decât aici.

Dacă nici Adrian Ilie nu poate vorbi de un fotbalist, de fotbal, atunci cine?! Ai nevoie de cineva care a făcut ceva în fotbal. Foștii fotbaliști ar trebui băgați mai mult în seamă”, a spus Marian Aliuță.

Aliuță și investițiile în imobiliare

În luna decembrie, Marian Aliuță a vorbit deschis despre cum a pierdut 5 milioane de euro în imobiliare, din cauza viciilor pe care le-a avut. El îi mulțumește lui Dumnezeu că a reușit să se redreseze, iar acum este implicat, din nou, în acest domeniu, scrie Prosport.

„Am dat de datorii de care marea majoritate știu, cu construcțiile, cu ce-am făcut eu. Eram ok, s-au dus banii, dar Dumnezeu m-a restaurat din nou și mi-a dat un drum nou prin el.

Îi mulțumesc pentru că am crezut mereu nebunește că, prin credință, Dumnezeu mă poate întoarce și mă poate mai sus decât am fost.

Cheltuieli inutile, noi nu avem educație financiară. Nu avem ideea de a-i administra, pentru că mediul din care am venit cu toții, părinții oameni simpli… nu am avut chestia asta. Am fost pe minus cu 5 milioane de euro acum 7 ani. Disperare, nu știi pe unde să o iei”, a povestit Aliuță.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon”

Florin Tănase a găsit vinovatul pentru ratarea calificării FCSB în play-off: „Mai aveau puțin și îl spânzurau pe Calea Victoriei”