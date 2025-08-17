Naţionala României a fost învinsă sâmbătă, la Szolnok, de reprezentativa Ungariei, scor 86-66 (40-38), în ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027.

Tricolorii sunt calificaţi din etapa trecută în turul I al preliminariilor europene.

Baschetul masculin merge mai departe! Am trecut de două precalificări complicate

Cei mai buni marcatori au fost marcatori ai partidei au fost Reuvers 25 puncte, Perl 16, Benke 12, pentru Ungaria, respectiv Căţe 14, Tohotan 10, Doculescu 9, pentru România.

„Un meci în care ne-am dorit foarte mult să arătăm că avem o mentalitate corectă, ne-am dorit să ne luptăm chiar dacă eram calificați încă din etapa trecută. Sunt foarte mândru de jucătorii noștri pentru modul în care s-au luptat și au reacționat în acest meci.

Până la pauză am fost aproape de echipa adversă, însă după pauză nu am mai reușit să înscriem, nu am mai găsit puncte ușoare sau șuturi pe care să le marcăm. Din păcate, echipa maghiară s-a dus la 20 de puncte diferență.

Noi ne-am străduit să revenim și să reducem diferența la cele 12 puncte necesare pentru locul întâi, dar nu am reușit, pentru că am jucat împotriva unei echipe experimentate, care a știut cum să gestioneze aceste momente.

Chiar și așa, țin să îmi felicit jucătorii pentru felul în care s-au comportat, atât astăzi, când am pierdut, cât și în toate zilele din ultima lună în care am stat împreună, ne-am antrenat și am jucat șase meciuri – două amicale și patru oficiale.

Au fost minunați, au creat un grup foarte unit și cred că acest lucru s-a văzut în rezultatele obținute. Repet, țin să îi felicit, sunt foarte mândru de ei și trebuie să clădim pe acest lucru și să mergem mai departe.”, a spus Mihai Silvășan.

Cu cine vom juca în preliminarii?

În prima fază a precalificărilor europene, România a obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia.

România va juca în FIBA Basketball World Cup 2027 Qualifiers, cu start la finalul lunii noiembrie. Cel mai probabil, adversarii din grupă vor fi Franța, Belgia și Finlanda. Totuși, dacă Macedonia de Nord învinge Ungaria în ultimul meci al grupei, România ar urca pe primul loc și ar fi repartizată în grupă, alături de Grecia, Muntenegru și Portugalia.