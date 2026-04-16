Bayern Munchen s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor după ce a învins Real Madrid, 4-3.

Au marcat Aleksandar Pavlovic (6), Harry Kane (38), Luis Diaz (89), Michael Olise (90+4), respectiv Arda Guler (1, 29) și Kylian Mbappe (44).

În semifinale Bayern va întâlni PSG, care a eliminat-o pe Liverpool, 4-0 la general.

Bayern Munchen e în semifinalele Ligii Campionilor, după un meci dramatic cu Real Madrid

În cealaltă semifinală Arsenal va evolua cu Atletico Madrid.

Dar, la Bayern – Real Madrid, oaspeții au criticat arbitrajul. Meciul a fost condus de Slavko Vincic, asistenți Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic, arbitru video Pol van Boekel și asistent video Dennis Higler.

„Da, este evident. Nu poți elimina un jucător așa. Arbitrul nici nu știa că avea cartonaș, de asta l-a scos, dar a distrus o dublă manșă care era frumoasă.

Îmi pare rău pentru ei. Pentru efortul pe care l-au făcut. Mă doare pentru că Real Madrid nu va câștiga al 16-lea trofeu anul acesta. Sunt foarte mândru. Ne întoarcem la Madrid cu mândria noastră, pentru că au dat totul. Am avut câteva ocazii să marcăm. Înainte de golul lor voiam să facem câteva schimbări, dar după golul lor totul s-a terminat. Nu s-a putut. Acum trebuie să mergem mai departe. Până la finalul sezonului trebuie să continuăm să luptăm.

Cred că i-a arătat cartonașul exact din acest motiv, pentru că jucătorii lui Bayern au trebuit să-i reamintească faptul că era al doilea. Dar asta… nici măcar nu era de galben. Nu știu, ori nu a jucat fotbal… ori nu știu. Cred că e și mai grav că nu știa că avea deja un galben, pentru că este o dublă eroare”, a declarat Alvaro Arbeloa, antrenorul de la Real Madrid, potrivit AS.com.

Camavinga a intrat pe teren în minutul 62, în minutul 79 a luat primul cartonaș galben și în minutul 86 a primit al doilea cartonaș, după ce l-a faultat pe Kane și a luat mingea în brațe pentru ca Bayern să nu dea redepe drumul la joc.