Bayern Munchen e în SEMIFINALELE Ligii Campionilor, după un meci dramatic cu Real Madrid

Bayern Munchen s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor după ce a învins Real Madrid, 4-3.

Au marcat Aleksandar Pavlovic (6), Harry Kane (38), Luis Diaz (89), Michael Olise (90+4), respectiv Arda Guler (1, 29) și Kylian Mbappe (44).

În semifinale Bayern va întâlni PSG, care a eliminat-o pe Liverpool, 4-0 la general.

În cealaltă semifinală Arsenal va evolua cu Atletico Madrid.

Dar, la Bayern – Real Madrid, oaspeții au criticat arbitrajul. Meciul a fost condus de Slavko Vincic, asistenți Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic, arbitru video Pol van Boekel și asistent video Dennis Higler.

„Da, este evident. Nu poți elimina un jucător așa. Arbitrul nici nu știa că avea cartonaș, de asta l-a scos, dar a distrus o dublă manșă care era frumoasă.

Îmi pare rău pentru ei. Pentru efortul pe care l-au făcut. Mă doare pentru că Real Madrid nu va câștiga al 16-lea trofeu anul acesta. Sunt foarte mândru. Ne întoarcem la Madrid cu mândria noastră, pentru că au dat totul. Am avut câteva ocazii să marcăm. Înainte de golul lor voiam să facem câteva schimbări, dar după golul lor totul s-a terminat. Nu s-a putut. Acum trebuie să mergem mai departe. Până la finalul sezonului trebuie să continuăm să luptăm.

Cred că i-a arătat cartonașul exact din acest motiv, pentru că jucătorii lui Bayern au trebuit să-i reamintească faptul că era al doilea. Dar asta… nici măcar nu era de galben. Nu știu, ori nu a jucat fotbal… ori nu știu. Cred că e și mai grav că nu știa că avea deja un galben, pentru că este o dublă eroare”, a declarat Alvaro Arbeloa, antrenorul de la Real Madrid, potrivit AS.com.

Camavinga a intrat pe teren în minutul 62, în minutul 79 a luat primul cartonaș galben și în minutul 86 a primit al doilea cartonaș, după ce l-a faultat pe Kane și a luat mingea în brațe pentru ca Bayern să nu dea redepe drumul la joc.

Recomandarea video

Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de oameni
Click
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Ziua în care a fost creat unul dintre cele mai puternice droguri psihedelice: „Într-o stare ca de vis, am perceput imagini fantastice”
ACTUALITATE 16 Aprilie, calendarul zilei: Anya Taylor-Joy împlinește 30 de ani. Apare „Caritas”, cea mai mare schemă piramidală din România
07:15
16 Aprilie, calendarul zilei: Anya Taylor-Joy împlinește 30 de ani. Apare „Caritas”, cea mai mare schemă piramidală din România
TEHNOLOGIE Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google
07:00
Hackerii vizează persoanele care caută aceste opt cuvinte pe Google
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul nu poate negocia nimic. Șefia politică și religioasă din Iran este concentrată în jurul puterii gardienilor revoluției
07:00
Valentin Stan: Iranul nu poate negocia nimic. Șefia politică și religioasă din Iran este concentrată în jurul puterii gardienilor revoluției
ACTUALITATE Valentin Stan: În Strâmtoarea Ormuz, Iranul nu are voie să oprească trecerea, să distrugă nave sau să pună taxe
06:30
Valentin Stan: În Strâmtoarea Ormuz, Iranul nu are voie să oprească trecerea, să distrugă nave sau să pună taxe
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump nu a bombardat nici măcar terminalele petroliere ale Iranului. Președintele SUA a protejat avuția poporului Iranian
06:00
Valentin Stan: Trump nu a bombardat nici măcar terminalele petroliere ale Iranului. Președintele SUA a protejat avuția poporului Iranian
EXCLUSIV Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”
05:00
Bucureștenii, înfuriați de intenția Metrorex de a mări prețul călătoriei de la 5 la 7 lei. „Soluția este să ieșim în stradă” / Specialist mobilitate urbană: „Metroul să facă venituri din publicitate”

