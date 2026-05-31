Sorana Cîrstea joacă azi pentru un loc în sferturile Roland Garros. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Twitter WTA
Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent de la Roland Garros și va lupta duminică pentru calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Paris. Românca o va înfrunta pe chinezoaica Xiyu Wang într-un meci programat pe arena Suzanne-Lenglen.

De la ce oră începe meciul Soranei Cîrstea

Partida dintre Sorana Cîrstea (18 WTA) și Xiyu Wang (148 WTA) este programată să înceapă la ora 12:00.

Meciul va fi transmis în direct de Eurosport și pe platforma Max.

Sportiva s-a calificat în optimile de finală după una dintre cele mai clare victorii ale carierei sale, reușind să o învingă pe argentinianca Solana Sierra cu 6-0, 6-0.

De cealaltă parte, Xiyu Wang, venită din calificări, a trecut în turul precedent de Yuliia Starodubtseva, scor 6-3, 7-5. Sportiva ucraineană o eliminase anterior pe Elena Rybakina.

Un duel cu miză importantă pentru româncă

Sorana Cîrstea și Xiyu Wang s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA. În 2020, la Shenzhen, chinezoaica s-a impus cu 3-6, 6-1, 6-1.

Pentru Sorana, acesta este al treilea parcurs până în optimile de finală la Roland Garros, după edițiile din 2009 și 2021. În urmă cu 17 ani, românca ajungea până în sferturile competiției, iar acum are șansa de a egala cea mai bună performanță a sa pe zgura pariziană.

