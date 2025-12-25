Prima pagină » Sport » Când încep lucrările la noul stadion Dinamo. CNI a stabilit data oficial

25 dec. 2025, 09:48, Sport
La 19 ianuarie 2026 încep lucrările pentru noul stadion Dinamo arată cei de la CNI, Compania Naţională de Investiţii. Arena va fi gata în 2028.

Noul stadion al lui Dinamo va avea 25.059 de locuri. Construcția va avea un cost de 171 de milioane de euro.

La complexul sportiv din „Ștefan cel Mare” vor exista și săli de box, de haltere, judo, lupte, gimnastică, fitness și scrimă, fiind încadrat la categoria Elite.

„Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc. Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.

Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Digo & Țigănaș Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și a spiritului dinamovist.

Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, a transmis CNI, pe pagina sa de Facebook.

Dotări noul stadion Dinamo

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
spații pentru spectatorii cu dizabilități

tribunele vor fi integral acoperite, iar locurile vor avea o bună vizibilitate către teren

Cele mai noi