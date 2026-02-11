Iuliu Mureşan, președintele de la CFR Cluj, a vorbit despre lupta cu U Cluj, marea rivală, și titlurile câștigate, unde au contat și duelurile de pe terenul „studenților”. Dar, conducătorul echipei din Gruia l-a ironizat pe arbitrul Alexandru Tudor, care acum e la FCSB, iar Gigi Becali, patronul formației roș-albastre, a intervenit pentru a-l apăra pe fostul „fluieraș”.

„Nu uitaţi că noi am luat două titluri la U Cluj pe teren. Şi ambele au fost cu scandal. Era arbitrul stelist, cel cu barbă, călugăr, am uitat cum îl cheamă. N-am vrut să-i ţin minte numele, ne-a umilit prin arbitrajul lui”, a spus Iuliu Mureşan, la Prima Sport, referindu-se la Alexandru Tudor, angajat acum la FCSB și apropiat de finanțatorul formației bucureștene.

Gigi Becali, replică tăioasă după ce Iuliu Mureșan l-a ironizat pe protejatul patronului FCSB. „Ei l-au luat pe Balaj, cu care am avut eu proces”

După declarația lui Iuliu Mureșan, Gigi Becali a intervenit la același post tv: „Cum să vorbeşti tu de arbitru stelist? N-a existat om în istoria arbitrajului mai corect ca Tudor. Ei vorbesc de arbitraj? Ei îi aveau pe toţi. Eu l-am luat pe Tudor la club ca să muncească? Eu l-am luat pe Tudor ca frate, e frate mai mic, merge în fiecare zi cu mine la biserică, e fratele meu. Aşa că eu trebuie să-i dau un ajutor fratelui. Eu l-am luat ca să lucreze mare lucru? Eu ce să spun de cei de la CFR? Ei l-au luat pe Balaj. Măcar pe Tudor îl ştie toată lumea că e cel mai corect arbitru din istorie, dar ei l-au luat pe Balaj, cu care am avut eu proces”.

Alexandru Tudor, 53 de ani, are 380 de meciuri arbitrate în prima ligă și din 2019 e angajat FCSB.

CFR Cluj e în sferturile Cupei României și în campionat e aproape de play-off, locul șapte, 41 de puncte, la doar un punct distanță de U Cluj, locul șase, 42 de puncte.