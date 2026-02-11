Comisiile de la Casa Fotbalului vor analiza azi, de la ora 13:00, scandalul iscat după partida CFR Cluj – Universitatea Cluj (3-2), partida jucată sâmbătă seara în Superliga.

Cristiano Bergodi de la oaspeți și fotbalistul Andrei Cordea de la CFR Cluj sunt cei implicați în scandal.

Ce spune Cristi Balaj despre incidentele de la CFR Cluj – „U” Cluj! Azi se judecă scandalul Bergodi – Cordea

Despre incidente a vorbit și Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj.

„S-au întâmplat anumite lucruri deplorabile. Dacă privim cronologic, există anumiți vinovați care nu au fost sancționați. Mă refer la discuția inițiată în minutul 85 de Nistor, care părăsise suprafața tehnică, deși nu avea voie.

El a început să-i adreseze cuvinte lui Cordea, aflat în apropierea liniei de margine. Cordea s-a lăsat atras în acel dialog, iar între cei doi s-a văzut clar la televizor că a existat un schimb de replici.

Dialogul a continuat și când Cordea, aflat la aproximativ cinci metri în spatele lui Bergodi, s-a deplasat și a ajuns în fața acestuia. În acel moment, fiind foarte aproape de Nistor, Bergodi putea ușor să confunde situația și să creadă că Cordea îi vorbește lui.

Pentru mine este clar că dialogul era între Cordea și Nistor, început cu mult timp înainte, încă din momentul în care Nistor se afla în spatele lui Bergodi.

Sunt convins că reacția lui Bergodi a venit fie din confuzie, fie pentru că a fost indus în eroare de context, mai ales că Nistor se afla în preajmă și probabil intervenise în discuție”, a declarat Cristi balaj la Radio Sport Total FM.

„Intensitatea gestului nu poate fi stabilită din imagini”

„Din ceea ce spune Bergodi, și el a avut un schimb de replici. Nu este corect să luăm în considerare doar ce afirmă Cordea sau doar ce am văzut, trebuie să ținem cont și de perspectiva lui Bergodi. Există tensiune, dar din punctul meu de vedere, în acel moment atât Nistor, cât și Cordea trebuiau eliminați.

De ce? Pentru că imaginile arată clar că Nistor a avut un dialog cu Cordea, iar Cordea a recunoscut că și-au adresat înjurături. Conform regulamentului, ambii trebuiau eliminați, chiar dacă unul se afla pe teren, iar celălalt în afara suprafeței tehnice după schimbare.

Am văzut și imaginile apărute în spațiul public după finalul meciului. Cordea, cu spatele la banca celor de la U Cluj, cu mâinile ridicate, se bucura și se îmbrățișa cu un coleg. Este clar că în acel moment nu folosea un limbaj defăimător.

Atunci Bergodi s-a dus și i-a pus mâna în zona gâtului. Nu l-a lovit, iar intensitatea gestului nu poate fi stabilită din imagini; doar cei doi știu exact ce s-a întâmplat. Totuși, nu a existat o lovitură, un pumn sau o palmă. Eliminarea lui Bergodi a fost corectă.

În schimb, nu este clar pentru ce a fost eliminat Cordea. În raportul de arbitraj scrie că a fost eliminat după finalul meciului pentru injurii aduse persoanelor de pe banca tehnică.

Dar dacă el era cu spatele către banca tehnică și în momentul contactului cu Bergodi se afla lângă asistent, iar acesta nu a semnalat nimic legat de Bergodi, lucrurile nu se leagă. Nu poți elimina un jucător sau un oficial după finalul meciului pentru o faptă petrecută în minutul 85. Așa ceva nu am mai întâlnit”, a încheiat fostul arbitru.